Казахстанцы побили антирекорд по росту просроченных долгов по кредитам

Размер просроченной задолженности свыше 90 дней по ссудам перед банками за май вырос сразу почти на 40%.

Качество банковских кредитов в мае резко ухудшилось. Размер просроченной задолженности свыше 90 дней по ссудам, предоставленным банками населению и экономике Казахстана, за май вырос сразу на 39,5% и составил 1,7 трлн тенге, передаёт Ranking.

Это максимальный уровень месячного увеличения объёма «плохих» кредитов за всю историю наблюдений – с 2008 года. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле 2009 года, когда за месяц сумма просроченной задолженности свыше 90 дней увеличилась на 25,5%.

В результате доля «плохих» кредитов в совокупном ссудном портфеле увеличилась с 8 до 11,1% за май 2017 года.

Собственно сам портфель предоставленных БВУ кредитов растёт гораздо медленнее – за май объём ссудного портфеля вырос на 0,7%.

За год размер кредитов в экономике увеличился на 0,6%, а плохие займы – на 35,7%.

Основное давление на ухудшение ситуации с качеством кредитного портфеля банков РК сыграло признание 98,4% займов на балансе Delta Bank некачественными. Постановлением правления Нацбанка РК с 21 июня 2017 года приостановлено действие лицензии на приём депозитов и открытие банковских счетов физических и юридических лиц АО «Delta Bank» до 3 августа 2017 года включительно.

За последний годовой период (с мая 2016 по май 2017) сокращение объёма «плохих» кредитов показали 15 БВУ. Столько же банков увеличили размер таких займов.

Наиболее значительно улучшить качество своих кредитов удалось Народному банку – объём просроченной задолженности свыше 90 дней уменьшился на 54,7 млрд тенге, или на 21% по сравнению с уровнем на конец мая прошлого года. Доля плохих кредитов занимает всего 8,8% в кредитном портфеле банка (11,6% год назад).

На втором месте – Цеснабанк, в портфеле которого объём «плохих» кредитов сократился на 7,5 млрд тенге, или на 8,8%. В результате всего 4,8% всех его кредитов являются просроченными более 90 дней.

Замыкает тройку лидеров Банк ЦентрКредит – за год сумма просрочек более 90 дней уменьшилась на 5,3 млрд тенге, или на 6,1%. Доля «плохих» кредитов сократилась с 9,4% до 8,8%.