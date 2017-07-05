Карагандинский драматический театр имени К. С. Станиславского закрывает театральный сезон

Театр имени К. С. Станиславского закрывает 86 сезон премьерой и торжественной церемонией.

Карагандинский драматический театр 6 июля покажет зрителем премьеру спектакля по пьесе Островского «Не все коту масленица».

А на следующий день пройдет торжественная церемония закрытия сезона, которую в этом году организуют в новом формате.

«Мы закрываем свой 86-й сезон. В честь этого события представим на суд зрителей новый спектакль «Не все коту масленица». И в этот же день после премьеры будем чествовать ведущего артиста нашего театра Ивана Сергеевича Немцева, которому исполняется 70 лет. А 7 июля состоится закрытие сезона. Церемония пройдет в новом формате: наши артисты пройдут по красной дорожке, а все зрители смогут их поприветствовать у входа в театр. После этого состоится возложение цветов к памятнику Станиславскому, и будет впервые исполнен гимн театра. А в фойе мы организуем выставку, на которой можно будет узнать обо всех спектаклях, поставленных в этом сезоне», — рассказал директор Карагандинского областного русского драматического театра имени К. С. Станиславского Дунай Еспаев.

86-й сезон стал плодотворным для театра: поставлены спектакли «Ночь ошибок» О. Голдсмита, «Игра вслепую» Д. Цветкова, «Маленькая камерная пьеса» Б. Швайгера, «Ревизор» Н. Гоголя, «Стена живых» Д. Сидерос, «Не все коту масленица» А. Островского для взрослой аудитории и «Огниво» А. Эриксона, «Щелкунчик» А. Большаковой, «Хитрый урок» М. Кученкова для детей.

Спектакль «Маленькая камерная пьеса» получил диплом «В поиске новой формы» на Международном фестивале «Мост дружбы-2016» в Йошкар-Оле.

Театр побывал с гастролями в Жезказгане, Сатпаеве, Балхаше, Шахтинске, Темиртау, Сарани, Абае, селах Абайского и Нуринского районов.

До конца этого года коллектив театра собирается показать свои спектакли в Алматы, Петропавловске, Жезказгане, а также съездить на Международный театральный фестиваль, который пройдет в Ялте этой осенью.