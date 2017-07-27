Карагандинские зоозащитники рассказали про программу стерилизации животных (Опрос)

Инна Радченко и Дарья Алексеева рассказали в прямом эфире программы «Три Товарища» о ситуации с бездомными животными в Казахстане в целом и в частности — в Караганде, передает novoetv.kz.

Лето Инны и Дарьи проходит очень бурно, потому что они работают над программой стерилизации животных в Караганде. В нашем городе есть два официально зарегистрированных общественных объединения: «Дари Добро», которое месяц назад получило официальную регистрацию, волонтером которого и является Инна, и «Верный друг», которое в прямом эфире представляла Дарья.

Программа, о которой рассказывали Инна и Дарья, в первую очередь, нацелена на домашних животных. По статистике, 70% бездомных животных появляются из-за домашних питомцев.

Потомство, которое они приносят, чаще всего попадает на улицу, или домашних «любимцев» выбрасывают из-за ненадобности, болезни домочадцев или переезда.

По словам Инны и Дарьи, выброшенных бездомных животных чаще всего находят дети: они приносят их домой, а родители потом уже обращаются к зоозащитникам.

Угрозу представляют не только бездомные животные, но и большие собаки. По мнению Инны, все владельцы домашних животных должны регистрировать своих питомцев.

«На самом деле, животное в доме — это такое же живое существо, за которое вы несете ответственность. И поэтому, конечно, мы хотим добиться того, чтобы животные обязательно были зарегистрированы», — сказала Инна Радченко.

Во многих странах Европы вообще нет бездомных животных, и это — большой многолетний труд.

С 2018 года в некоторых городах начнет работать программа по стерилизации.

Для начала наши активистки хотят добиться того, чтобы 50% денег, которые выделяют из госбюджета на отстрел, передавали на стерилизацию. Эта программа должна быть долгосрочной — минимум 3 года, чтобы увидеть результат.

«Мы отдаем себе отчет в том, что невозможно раз и навсегда покончить с отстрелами. Никуда не денешь тех животных, которые уже оказались на улице и которые, к сожалению, иногда агрессируют и сбиваются в стаи. Вопрос должен решаться комплексно. Каждый год сумма, выделяемая из бюджета на отсрелы, только увеличивается . В 2017 — это 7 миллионов, на следующий год это будет более 8 миллионов. Сумма из года в год растет, как и количесвто бездомных животных на улицах. Это прямое доказательсво того, что он не приносит того результата, который долджен быть. И деньги идут в никуда. Мы предлагаем гуманный способ, который действительно даст результат, что уже обоснованно не только учеными Казахстана, но и мировой практикой», — раскрыла Инна проект.

Если стерилизацию пройдут женские особи, то собачих стай станет меньше — у них исчезнет ген агрессии, который заставляет ее защищаться.

На подобную программу в Алматы выделено 117 миллионов тенге, и уже есть положительные результаты. В столице стерилизацию бездомных животных поддержал аким — он сотрудничает с волонтерами и зоозащитниками, сам посещал приют. В 2018 году разработают документацию для строительства большого приюта для бездомных животных, который будет самым большим проектом в Казахстане.

Волонтеры уверены, что эта программа сработает, но для этого нужен общественный контроль, который будет следить за распределением бюджета.

А мы хотим узнать реальное мнение карагандинцев по этому поводу. Как считаете вы?