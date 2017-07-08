Карагандинская кинопремия «Аскар» — конкурс любительского кино

Владимир Зуев — руководитель карагандинского киноклуба — в гостях программы «Три Товарища» рассказал про кинопремию «Аскар», передает novoetv.kz.

Каждый, кто любит снимать видеоролики, может показать свои работы экспертам из киноиндустрии! Такую возможность подарит карагандинская кинопримия «Аскар».

С 1 июня по 31 августа включительно принимаются заявки на участие в «Аскаре».

Для конкурсантов предлагается 13 основных и три специальные номинации

лучший игровой фильм;

лучший режиссер;

лучший актерский состав;

лучшая операторская работа;

лучший сценарий;

лучший монтаж;

лучший социальный (мотивационный) ролик;

лучший документальный короткометражный фильм.

Это классические номинации. Кроме этого, есть те, в которых можно показать себя как самого креативного: лучший вайн, лучший рекламный ролик, лучший клип на авторскую песню, лучший таймлапс и стоп-моушен анимация. Последняя номинация разработана специально для детей, которые могут мастерить что-либо из пластилина и, засняв эти фигурки, создать свой фильм!

Для кого создали эту кинопремию? В первую очередь, для начинающих режиссеров, операторов и сценаристов. У них есть хорошая возможность показать свое творчество экспертам. По словам Владимира, очень часто любительскую съемку начинающего профессионала оценивают «диванные критики». А на «Аскар» работы оценивают те, кто что-то понимает в кино.

В кинопремии «Аскар» будет два тура: первый, где оценки ставят эксперты. Последние поставят оценки фильмам в нескольких номинациях сразу. Например, за лучший сценарий, операторскую работу и монтаж. А вот уже лидеры, набравшие большее количество баллов, покажут свою работу жюри, в которое пока входит четыре человека.

Победитель в каждой премии получит диплом, статуэтку «Аскар» и ценный приз, который поможет в профессиональной съемке. Главное условие — участие принять могут только непрофессионалы!

Особое внимание хотелось бы уделить названию и самой статуэтке. Когда слышишь «Аскар» и видишь золотого человека на коричневом пьедестале, сразу вспоминаешь легендарную премию «Оскар». Но вариантов названия было много, и к «Аскару» пришли не сразу.

«У нас было много вариантов названия. Изначально мы хотели проводить весной эту церемонию. В итоге она будет проходить 21 сентября. Мы хотели назвать ее «Куралай» – это время в мае, когда детеныши сайгаков встают на ноги. То есть это символично: когда начинающие режиссеры тоже встают на ноги, мы помогаем им в этом. Но в итоге мы решили, что лето – это очень хорошее время для съемок, потому что тепло и люди могут за три месяца что-то снять», — сказал Владимир.

Схожесть с премией Оскар — в том, что и то и другое название получилось случайно. Библиотекарь, увидев статуэтку легендарной кинопремии, сказала: «О, он похож на моего дядюшку Оскара!». А организаторы премии в шахтерской столице — Владимир Зуев и Сергей Забурдяев — выбрали название не из-за имени дядюшки. Перебрав все варианты, они решили дать имя кинопремии — Аскар, в котором ключевой слог «Кар» от Караганда.

Аскар похож на самую знаменитую статуэтку — таким образом организаторы хотели привлечь внимание к кинопремии. Вместо меча в руках у него тюльпан, потому что это главный цветок Центральной Азии.

«Аскары» достанутся всем! В каждой номинации победитель получит статуэтку с её названием. На данный момент на суд экспертам представили 5 игровых фильмов, 14 клипов и 5 заявок в номинации «лучший фильм».

«Мы принимаем заявки с нашего региона, но есть заявки с Астаны. Одна заявка пришла с Москвы, потом пришло две заявки с Владимира. Мы создали еще одну номинацию – «Вне конкурсной программы», потому что фестиваль карагандинский. Они будут соревноваться отдельно, между собой. Будет номинация «Особый взгляд» — когда жюри выбирает какой — то особый фильм или клип, который они выделили, но работа не получила главный приз. Путем голосования в группах выберут победители на приз зрительских симпатий», — рассказал Владимир о номинациях.

Тематики у кинопремии нет. Один человек может сразу подать несколько работ, которые сняты не раньше 1 июня 2016 года.

Заинтересовавшись «Аскаром», в прямой эфир позвонил наш постоянный слушатель и рассказал свою идею для художественного фильма, который он планирует отправить на суд экспертам.

Всем участникам мы хотим пожелать удачи. А тем, кто стесняется принять участие, пусть это будет знаком, что работу все же стоит отправить! Кто знает, может, именно вы в будущем станете знаменитым режиссером Казахстана!

Следить за новостями премии можно на сайте кинопремии «Аскар».