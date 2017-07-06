Карагандинская группа «Кукумбер» выступит на рок-фестивале «Нашествие»

Единственная группа из Казахстана, которая примет участие в фестивале «Нашествие-2017» — карагандинская группа «Кукумбер», передает novoetv.kz

В этом году «Нашествие» пройдет с 7 по 9 июля в в Тверской области. Под открытым небом выступят: ДДТ, Алиса, Мельница, 25/17, Кукрыниксы и многие-многие другие. И вместе с ними на одной сцене выступит наша карагандинская группа «Кукумбер»!

Фестиваль непрерывно проходит каждое лето, начиная с 1999 года. Однако статус самого большого рок-феста страны «Нашествию» достался не сразу.

В прошлом году легендарный open-air собрал 205 000 любителей «живой» музыки. Более того, за три фестивальных дня было съедено 82 342 пирожка, 4 тонны шашлыка и почти 8 тонн плова!

Туда-то и оправится наши ребята.

Как сказали Олег Ходыкин и Владимир Рябцев — участники группы — казахстанские рок-группы даже не мечтают попасть на «Нашествие». Это фестиваль, на который сотни групп из России постоянно присылают заявки. По словам парней, на «Нашествии» нет понятия отборочный тур — это своего рода отчетный фестиваль для рок-групп.

«Чудесным образом и определенным усилием мы добились того, чтобы там выступить и представлять Казахстан на всю Россию», — сказали «Кукумберы».

По программе фестиваля, группа выступает 9 июля в 9:00.

«Мы сыграем то, что по нашему мнению, звучит лучше», — вот что прозвучит на «Нашествии» от «Кукумберов».

Группа не писала специальную песню для фестиваля. Они исполнят песню под названием «Аппак» — про мальчика, который нашел уголь в степи. Вообще, эта песня — краткий пересказ истории Караганды. И, конечно, в песни «Аппак» прозвучит крылатая фраза «Где, где? В Караганде!», которую, как надеется группа «Кукумберы», подхватят все присутствующие.

А за выступлением группы «Кукумбер» на «Нашествии», которое будет 9 июля, вы можете следить через наш Instagram @novоetv.

Ну, а мы желаем удачи группе на фестивале! Всем рок!