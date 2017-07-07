Какие штрафы ждут казахстанских водителей с 15 июля

Новые штрафы ждут водителей Казахстана с 15 июля 2017 года, сообщают Kolesa.kz. Именно с середины этого месяца вступят в силу поправки в Административный кодекс, подписанный 4 июля 2017 года Президентом Казахстана.

Послабления по штрафам:

1. С пяти до трех МРП будет снижен штраф по части 1 статьи 601 за несоблюдение требований разметки (разворот через сплошную теперь отдельная статья. О ней — ниже). За повторное нарушение в течение года будут также взимать 10 МРП.

2. Из статьи 613 уберут наказание для пассажиров, покидающих салон авто без разрешения полицейских. Выходить из машины теперь им будет разрешено законом.

Ужесточение наказания:

1. В статье 46 прописали, что инвалидов можно лишать прав за управление авто в состоянии опьянения.

2. Абзац первый части 3 статьи 596 («Выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях если это запрещено ПДД, влечет лишение права на управление транспортными средствами сроком на один год») дополнили: «в том числе сопряженный с разворотом или поворотом». Отныне выездом на встречку считается не только движение против шерсти, но и поворот с разворотом через сплошную. Ранее это трактовалось как нарушение требований разметки, за которое положен был только штраф.

3. За отказ пройти медосвидетельствование (ст. 613 КоАП) водителей теперь будут лишать прав не на два года, а на три, как за управление авто в нетрезвом виде.

Кроме того, с 1 января 2018 года вступят в силу поправки в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет». Изменения в законодательстве предполагают в том числе пересмотр списков VIP-ГРНЗ.

В частности, номерами повышенного спроса теперь будут считаться ГРНЗ с цифрами 010, 020, 030, 040, 050, 060, 070, 077, 080, 090, 707, с одинаковыми буквенными обозначениями (типа ААА, BBB и т. д.), и за их выдачу будет взиматься пошлина 5 700 процентов от МРП.

За номера 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 продолжат взимать 13 700 процентов от МРП.

А за те же 100, 111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999, но с одинаковыми буквенными обозначениями — 19 400 процентов от МРП.

За номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777 — 22 800 процентов от МРП.

А за них же, то есть за 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 777, но с одинаковыми буквенными обозначениями — 28 500 процентов от МРП.