Как в Караганде отметят День столицы

6 июля в Казахстане отмечают День столицы. В Караганде к празднику приготовили целый ряд мероприятий.

С 3 по 5 июля на малом озере Центрального парка культуры и отдыха проходят открытые городские соревнования по судомодельному спорту.

С 5 по 7 июля с 10 утра на каскаде фонтанов можно будет увидеть молодежный проект «Юрта-life».

Множество праздничных мероприятий запланировано в День столицы 6 июля.

В 12.00 на Каскадной площади начнется арт-фестиваль «Астана — сердце Казахстана».

В 12.30 на набережной в Центральном парке пройдет праздничное мероприятие «Арман қала – Астана!».

Жителей Майкудука приглашают 6 июля в 12.00 в местный ДК — там будет театрализованное представление «Жарқыра, жайна, Астана!».

На площадке во дворе дома № 17 на «Востоке-2» в 16.00 покажут праздничную программу «Жарқырап жайнай берші сен – Астана!».

Жители Пришахтинска смогут посмотреть концерт «Асқақта, айбынды Астанам!» в ДК «Молодежный» 6 июля в 12.00.

В Сортировке, в ДК «Железнодорожников», состоится концерт «Тәуелсіздік күні — Астана». Начало в 12.00.