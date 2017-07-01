Как в Караганде отметят День Астаны

День Астаны отмечают 6 июля. Это выходной день в нашей стране, куда можно сходить в Караганде, читайте ниже.

1. Арт – фестиваль «Астана – сердце Казахстана». Он пройдет в ЦПКиО на площаде «Каскад фонтанов». Фестиваль пройдет 6 июля, начало в 12-00

2. Городское праздничное мероприятие «Арман қала – Астана!» продет 6 июля на набережной Центрального парка. Начало в 12:00. Мероприятие продлится час.

3. Молодежный проект «Юрта — life» пройдет в ЦПКиО на площаде «Каскад фонтанов». Открытие проекта 5 июля в 10:00, а продлится он до 7 июля.

4. Праздничную концертную программу «Асқақта, айбынды Астанам!» покажут в ДК «Молодежный» 6 июля в 12:00

5. Праздничная театрализованная программа «Жарқыра, жайна, Астана!» пройдет в ДК «Нового Макудука» 6 июля . Начало в 12:00.

6. В ДК «Железнодорожников» покажут праздничную программу «Тәуелсіздік түндігі – Астана». Концерт назначен на 6 июля на 12:00.

7. Праздничная программа «Жарқырап жайнай берші, сен – Астана!» для жителей двора в рамках фестиваля «Двор, в котором я живу». Место проведения : Дворовая полощадка ДПК «Восток» (мкр. Восток – 2, дом №17), 6 июля в 16:00.

8. Открытые городские соревнования по судомодельному спорту пройдут так же в Центральном парке возле Малого озера. Соревнования продлятся несколько дней — с 3 по 5 июля.

9. Городской турнир по мини — футболу среди юношеских команд ДПК пройдет на запасном поле стадиона «Шахтер». Посмотреть на игру команд можно 6 июля в 19:00.

10. Открытое первенство города на лыжероллах среди юношей и девушек, мужчин и женщин.

Лыжероллерная трасса п. Саратовка продлится два дня — 6 и 7 июля.