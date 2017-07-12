Санаторий Жосалы

Группа «Любэ» выступит в Темиртау

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 28

В Темиртау в День металлурга в выступит группа «Любэ».

Жителей Темиртау ждет большой концерт на День металлурга. В завершения концертной программы зрителей ждет концерт российской группы «Любэ».

16 июля в 19.30 на площади перед стадионом пройдет благотворительная акция в помощь Литвинскому детскому дому. Организаторы установят ящики для сбора средств. Все участники благотворительной акции получат лотерейные билеты и смогут участвовать в розыгрыше призов.

Праздничная программа также включает в себя инсталляцию «Живые картины» — «Металлурги».
В 20.00 состоится парад металлургов, который даст старт праздничной программе.

Сначала на сцене выступят творческие коллективы, а затем — группа «Любэ». После концерта зрители увидят праздничный салют.

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Автор: Корреспондент

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