Гороскоп 8-9 июля

Овны — Вам сейчас как никогда понадобится смекалка, умение быстро и легко принимать решения. Новые идеи сейчас лучше не развивать, ваше начальство перегружено совершенно другими заботами и проблемами.

Тельцы -Ваша основная задача на эти выходные — добросовестно выполнять свою работу, деловой хватки и способностей вам не занимать. Не будьте излишне любопытны, не собирайте слухи и сплетни.

Близнецы — На выходных повышена травмоопасность, нужна повышенная осторожность при работе с техникой, электричеством, в поездках. Алкоголь в эти дни очень опасен.

Раки — У вас появится возможность управлять сложившейся ситуацией, влиять на людей. Не стоит жадничать, сколь бы обоснованным не было такое желание.

Львы — Постарайтесь проявить целеустремленность и решительность не только в работе, но и в личной жизни. Не сомневайтесь в поставленных задачах — их стоит пытаться достичь, хоть это и будет непросто.

Девы — Будет успешна любая деятельность, связанная с преподаванием, обучением, спортом, развлечениями. Появится возможность поднять свой профессиональный авторитет, но взамен на вас ляжет дополнительная ответственность.

Весы — Вы будете как никогда уверены в своих силах и правоте. Однако постарайтесь быть осторожнее с высказываниями, ваши оппоненты могут истолковать их не в вашу пользу. Стоит также опасаться сплетен.

Скорпионы — На этих выхожных госпожа Фортуна будет на вашей стороне, так что начинайте осуществлять свои честолюбивые замыслы. Вероятно многообещающее знакомство с интересными, творческими, влиятельными людьми.

Стрелецы — В выходные будет просто необходимо уравновесить свои и общественные интересы. Расширьте круг общения, тогда деловые встречи позволят увеличить сферу влияния, откроют новые перспективы.

Козероги — Вы можете обрести новых друзей, ваша работа станет интереснее и увлекательнее. Может достаться нелегкая задача, но вы выполните ее практически безупречно, это потребует от вас много сил, но и принесет полезный опыт.

Водолеи — Выходные принесут творческое вдохновение, вы почувствуете прилив энергии, практически все замыслы будут удаваться. Посвятите своеё время завершению незаконченных дел и подведению итогов.

Рыбы — В целом, выходные должны принести хорошее настроение, постепенный интеллектуальный подъем и как следствие — творческий всплеск. В выходные благоприятен пассивный отдых в тихой и спокойной обстановке.