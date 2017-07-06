Гороскоп 6 июля

Овны — Вы можете слишком увлечься воспоминаниями. Не стоит поддаваться ностальгии и позволять прошлому становиться тормозом вашему движению вперед.

Тельцы — Жизнь интересна и прекрасна! Вы пребываете в бурном информационном потоке, пополняя интеллектуальный банк новыми знаниями, сможете, как по велению сказочной палочки, «приземляться» в нужном месте в нужное время.

Близнецы — Всякая настоящая находка для вас интересна тем, что случается неожиданно, когда ищешь нечто совершенно другое. В этот момент самое главное — по достоинству ее оценить, и если надо, быстро воспользоваться случаем.

Раки — Не так давно вы приняли важное решение, и оно уже оказывает благоприятное влияние на вашу деловую жизнь.

Львы — Подумайте о повышении вашего профессионального уровня. В выходные примите приглашение старых друзей, вы хорошо проведете время.

Девы — Проявляйте инициативу. Сегодня вы — яркая публичная персона, носитель судьбоносных перспектив, владеете высоким энергопотенциалом, который следует непременно реализовать в сфере сотрудничества под «аккорды» собственной стратегии действий.

Весы — Как профессионал вы достигли пика роста. Никакими сложными заданиями не напугаешь, все по плечу. Сейчас прекрасная возможность «конвертировать» творческий потенциал в материальные блага.

Скорпионы — Готовьтесь учиться прежде всего, ликвидируйте профессиональную безграмотность, повышайте образовательный уровень, идя в ногу с научным прогрессом, осваивайте прогрессивные технологии.

Стрельцы — Делайте все с чистой совестью, будете богаты, здоровы, желанны, любимы, уважаемы. А если дружеские узы дали трещину, делайте выводы. Возможно, они держались на меркантильных интересах.

Козероги — Карьеристы, бизнесмены — «ассортимент» достойных конкурентов у вас огромный, поэтому не расслабляйтесь, а набирайтесь опыта. Атмосфера конкуренции — это движущая сила вашего духовного развития и возможность получить достойных союзников.

Водолеи — Сейчас вы нужны всем, поскольку являетесь благодатным источником трудовых, творческих, материальных, физических ресурсов.

Рыбы — В этот день рекомендуется ограничить спиртное, не переедать и вообще, предпочесть легкоусваяемую пищу без специй.