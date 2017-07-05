Гороскоп 5 июля

Овны — Звезды советуют не действовать по собственному усмотрению. Сейчас нельзя делать то, что игнорирует чужие интересы, духовные и юридические законы, следуйте правилам и нормативам.

Тельцы — Вам нужно экономно расходовать свои силы, даже если их немало. Последняя декада недели несет вред от нервозности.

Близнецы — Вам стоит потрудиться на благо семьи, больше внимания уделяйте личной жизни. Если любимый —верный друг, разделяет ваши мысли, имеет аналогичный духовный кругозор.

Раки — Договаривайтесь и приспосабливайтесь к обстоятельствам, укротив амбициозное «хочу». События недели несут заряд успеха на перспективу, где вы диктуете собственные правила игры.

Львы — Вы можете существенно расширить круг ваших знакомств, среди которых могут быть люди из других городов и стран.

Девы — Если вы решили заняться строительством или ремонтными работами, будьте аккуратны, особенно с электричеством. Сейчас есть риск получить травму.

Весы — Вам может понадобиться помощь родственников, не стесняйтесь попросить о ней. Эта неделя будет весьма благоприятным периодом для решения наболевших вопросов и запущенных проблем.

Скорпионы — Ваш основной доход приносят не дела, связанные с умением налаживать связи, а работа, требующая точности и внимательности.

Стрельцы — Для вас сейчас не время полностью отдаваться чувствам. Проявите рассудительность, которая поможет принять важное решение в личной жизни.

Козероги — Теория и практика шагают в ногу, поэтому симбиоз практических расчетов и реальных возможностей плюс деловая смекалка принесут продуктивный результат во всех сферах.

Водолей — Будьте осторожнее с тем, что не должно попадаться на глаза окружающим, все тайное может выплыть наружу с разрушительной для вашей личной жизни либо карьеры последствиями.

Рыбы — В первой половине недели вам придется справляться с проблемой, которая под силу только вам, что досадно, так как будет трудно найти помощников.