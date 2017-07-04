Гороскоп 4 июля

Овны — Вам важнее иметь позитивный настрой, чему способствует частое пребывание на воздухе в солнечную погоду.

Тельцы — Будьте услужливыми, толерантними, угождайте окружающим, выполняя взятые на себя обязательства.

Близнецы — Вы переполнены вдохновением! Сейчас каждое мгновение дарит удовольствие, аккумулируя силы на будущее.

Раки — Для вас это период, когда все уязвимости организма проявляются резко, в виде внезапных заболеваний и травм. Вероятны скачки давления, упадок сил.

Львы — Вам стоит сбавить темп, уйти в тень. Сейчас все тайное становится явным и служит отличным рычагом влияния, выводите всех на чистую воду!

Девы — Укрепляйте завоеванные ранее карьерные позиции, исполняйте порученную работу с радостью, творческим вдохновением.

Весы — Вы на кульминационном финише к цели длиною в год и лавры победы уже не мираж, а реальность.

Скорпионы — Ваша жизненная энергия фонтанирует. Будьте в центре внимания, демонстрируйте все, чем богаты — таланты, достижения.

Стрельцы — Ваша жизненная река делает крутой поворот, призывая к модернизации: так, как было раньше уже не будет. Вы зависимы от чужих ресурсов, и они к ваши услугам.

Козероги — Рядом с вами влиятельные опытные партнеры. Равняйтесь на них, поддерживайте паритетные отношения с работодателями, коллегами, заказчиками.

Водолей — Ваша задача — усердно тянуть рабочий воз, репертуар полномочий расширится, требования руководства возрастут. Однако вас, мастеров на все руки, ничем не напугать.

Рыбы — Любовь, творчество, искусство, музыка — вот сферы, где можно забыться, растворившись в эмоциях.