Гороскоп 31 июля

Овны — Осуществление желанного, как в работе, так и в любви. Вы будете парить от счастья над землей, что заметят даже незнакомые люди.

Тельцы — Вам придется срочно вкладывать деньги в крупное дело, иначе они уйдут на мелкие и ненужные покупки.

Близнецы — Днем возможны потери, мошенничество и противозаконные действия со стороны незнакомцев. Осторожность не помешает.

Раки — Желательно быть амбициозным по отношению к тем, с кем работаете уже много лет. Если хотите проявить таланты, то делайте это уверенно.

Львы — Вы так смело проявили свою кандидатуру, что теперь можно ждать повышения в должности.честных партнеров.

Девы — Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию.

Весы — Легкий денек, поэтому с раннего утра распланируйте все важные дела. Со стороны начальства возможно непонимание, старайтесь не попадаться ему на глаза.

Скорпионы — Хороший день для того, чтобы навести справки о новом месте работы. Главное — не пятьтесь назад, если вам предложат то, что изначально кажется трудным.

Стрельцы — Цените чувства тех, кто относится к вам со всей душой. Успешно финансовый день. Деньги будут сами шагать к вам в кошелек.

Козероги — Трудную задачу предстоит вам решить в личной жизни. Избранник начнет предъявлять претензии по любому поводу.

Водолеи — Не пытайтесь решать конфликтные ситуации в кругу коллег и знакомых. Вечером придется выручать близкого родственника из запутанной истории.

Рыбы — Необходимо отказаться от всевозможных поездок, как личного, так и делового характера. Вам нужно срочно решить бытовые и домашние проблемы.