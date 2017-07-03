Гороскоп 3 июля

Овны — Эта неделя накопления энергии. Возрастет важность качественного питания, от него зависит ваша энергетика и эмоциональное состояние в течение ближайшего времени.

Тельцы — Рост энергичности и позитива. У большинства не будет никаких проблем со здоровьем. Но не исключено и резкое, но недолгое падение работоспособности.

Близнецы — Энергетически слабый период, когда вероятнее всего психосоматические и нервные заболевания, недомогания с неопределенными симптомами.

Раки — Вы сами себе хозяева: влиятельные, очаровательные, переполненные экспрессивными чувствами. Желание нырнуть в круговорот бытия, преодолеть барьеры преград— невероятное!

Львы — Представителям этого знака, которые занимаются творчеством или преподаванием, или тем, чья деятельность связана с выступлениями, этот период может принести успехи.

Девы — Это хорошее время для того, чтобы заняться решением жилищных вопросов, например, вложить деньги в недвижимость, начать или продолжить строительство дома, сделать ремонт.

Весы — Материальная сфера может вызывать бурные эмоции, не исключены конфликты, связанные с деньгами, имуществом, карьерой.

Скорпионы — Проблемы чередуются с возможностями, иногда негатив может обернуться позитивом, в данном случае прибылью или экономией, а возможности могут оказаться иллюзорными.

Стрельцы — Хорошие отношения с начальством и подчиненными тоже способствуют успехам в профессии, что, конечно, должно принести хорошее вознаграждение.

Козероги — Неоднозначный период: в целом, у вас много сил, но вы склонны к перегрузкам, эмоциональным или физическим.

Водолеи — Тихий период, когда в основном проявляются давние хронические болезни или предрасположенность к наследственным болезням.

Рыбы — Не задушите свою природу, суть ее в глубоких эмоциональных переживаниях. Дайте волю лабильной психике — это спасательный ковчег из кризисного состояния, что дарит облегчение.