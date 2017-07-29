Гороскоп 29-30 июля

Овны — Инициатива, исходящая от вас в коллективе, поможет сделать немало великих дел.

Тельцы — Возможен приезд дальней родни, пересмотр финансового положения и даже срочная командировка.

Близнецы — Талант не стоит зарывать в землю, даже если конкуренты наступают вам на пятки.

Раки — Вы энергичны, активны, эмоциональны, порой даже чересчур. Вам сложно контролировать свои чувства, следить за высказываниями.

Львы — Карьера пойдет в гору только в том случае, если он сам станет ответственнее. Если вы бизнесмен, то ищите новых и честных партнеров.

Девы — Не стоит держаться за свою свободу. Если близкий человек поймет, что вы не готовы создать с ним крепкие отношения, то он просто напросто уйдет.

Весы — Не переутомляйте себя и свой организм, соблюдайте режим дня. В любви научитесь думать, прежде чем что-либо делать или говорить.

Скорпионы — Финансовое положение такое безоблачное, что можно позволить себе любые удовольствия и развлечения.

Стрельцы — Свободное время посвятите общению с любимым человеком. Учтите: если с головой погрузитесь в работу, то упустите приятные момены.

Козероги — Удачное время для большинства представителей этого знака. Особенно в финансовом плане: вы получите долгожданную прибыль или же вам повысят оклад.

Водолеи — Старайтесь избегать солнечных ожогов и перегрева. Пассивный отдых в кругу семьи окажется намного полезнее.

Рыбы — Вы решите основные проблемы, сможете перевести дух, а благодаря идеальному балансу логики и интуиции всегда будете принимать верные решения.