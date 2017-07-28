Гороскоп 28 июля

Овны — Меньше внимания обращайте на советы посторонних людей. Это относится к любой сфере жизни, особенно любовной.

Тельцы — Не экспериментируйте, не рискуйте зря. Будьте собой, но сдерживайте себя хотя бы немного. Особенно это касается финансовой сферы жизни.

Близнецы — Этот день сулит удачу в делах. Если вы настроите себя на нужную волну и не будете бояться перемен, то всё будет для вас очень благоприятным.

Раки — Вообще, в конце недели лучше побольше релаксировать и отдавать время отдыху. Соблюдайте режим особенно это касается офисных работников.

Львы — Не обращайте внимание на то, что происходит. Если какое-то дело не имеет к вам никакого отношения, то просто пропускайте всё мимо ушей и глаз.

Девы — Перенесите романтические встречи на следующую неделю и не доверяйте людям, которые слишком просто будут заводить с вами отношения.

Весы — Не переутомляйте себя и свой организм, соблюдайте режим дня. В любви научитесь думать, прежде чем что-либо делать или говорить.

Скорпионы — Особенно важно будет решение давних проблем. Доверяйте себе, своему внутреннему голосу. Но не спрашивайте ни у кого советов, иначе можете наломать дров.

Стрельцы — Постарайтесь выбраться за город на этой неделе. Это поможет восстановить силы и наполниться положительными эмоциями.

Козероги — Этот день будет крайне позитивным для того, чтобы поменять что-то в жизни. Смена обстановки пойдет на пользу вашему самочувствию и настроению.

Водолеи — Постарайтесь не пропускать мимо ушей советы людей, которые дороги вам. Особенно это касается второй половинки, ведь никто не знает вас лучше.

Рыбы — Следует помнить, что в любви и в делах не следует обращать внимание на одни только желания. У вас есть потребности, обязанности, важные дела.