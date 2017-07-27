Гороскоп 27 июля

Овны — Если упорно стремиться к успеху, то он не заставит себя долго ждать. Главное, чтобы Овен был благоразумным, не участвовал в рискованных делах и не влезал в авантюры.

Тельцы — Старайтесь быть благодарны тем людям, которые вас поддержали морально. Приключений в любви у Тельца не предвидится – все ровно и гладко.

Близнецы — Все просчитайте наперед, чтобы не возвращаться к прежним ошибкам. В финансовой сфере лучше воспользоваться советом опытного юриста или бухгалтера.

Раки — Не бойтесь рекламировать таланты в тех сферах, где вы, как рыба в воде. Для того, чтобы исключить серьезные болезни, Раку нужно пройти полное обследование.

Львы — Откровенный разговор с родственником поможет найти верное решение в любой проблемы.

Девы — Вам будет сложно отдать предпочтение чему-то одному, но постарайтесь принять решение. Дальняя поездка окажется удачной во всех смыслах.

Весы — Старайтесь посвятить время той работе, которую нужно выполнить перед отпуском. Стабильный доход поможет Весам выпутаться из кризиса.

Скорпионы — Есть шанс преуспеть в политике и экономике, а также внедрить в работу смелые проекты. Если правильно подадите информацию начальству, то закрепите за собой достойную должность.

Стрельцы — Последнее время вы много трудитесь, поэтому вам необходимо правильно организовывайте свой отдых.

Козероги — Не рассуждайте о личной жизни. Особенно, если друзья будут интересоваться вашими отношениями с новым избранником. Молчание принесет вам больше пользы, чем разговоры.

Водолеи — Чтобы кардинально поменять обстановку в семье, нужно быть терпеливым и сдержанным. Случайная встреча днем может стать для одинокого Водолея судьбоносной.

Рыбы — Рыбам нужно менять тактику поведения с любимым человеком, чтобы не обмануться ожиданиями.