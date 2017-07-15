Гороскоп 15-16 июля

Овны – Сейчас идет период, когда вы способны на необдуманные шаги. Постарайтесь не планировать серьезных мероприятий и не принимать ответственных решений, требующих спокойствия.

Тельцы — Выходные пройдут без особых переживаний, если вы не создадите проблемы своими руками. Постарайтесь не вступать в споры. Это хорошее время для небольших поездок, в том числе романтических.

Близнецы — Вы почувствуете прилив сил и сможете свернуть любые горы. Если у вас появятся интересные идеи, не спешите ими делиться с окружающими — кто-то может их позаимствовать.

Раки — Успех будет сопутствовать практически во всех начинаниях. Постарайтесь не хвататься за все сразу, а доводить начатое дело до конца. И помните: не нужно срывать свой гнев на окружающих.

Львы — Серьезных проблем возникнуть не должно. Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается. В любовных делах стоит быть более терпимыми и доброжелательными.

Девы — Быстрый ритм жизни и многообразие событий не позволят стоять на месте. Не бойтесь перемен. Постарайтесь все распланировать и не поддаваться суете. Приятные сюрпризы могут ожидать в любовных отношениях.

Весы — Никаких эмоциональных всплесков быть не должно. Но испортить настроение и себе, и любимому человеку вы сможете, если начнете цепляться к мелочам. Старайтесь больше отдыхать и проводить время на свежем воздухе.

Скорпионы — Не пропускайте мероприятия, которые могут повлиять на ваше будущее. Даже если вас просто пригласят в гости, обязательно сходите. Сейчас есть все шансы ухватить удачу за хвост.

Стрельцы – Нельзя поддаваться соблазнам. Вы сможете решить любые вопросы, но если начнете хитрить, наделаете ошибок. Выходные дни располагают к активной деятельности, так что постарайтесь запланировать дела, которые были отложены до лучших времен.

Козероги – Не позволяйте себе лениться. Многие недомолвки, которые были до этого времени в вашей жизни, начнут проясняться, и все встанет на свои места. Сейчас полагайтесь только на себя. Старайтесь не упускать из виду даже мелочи.

Водолеи — Вы можете пребывать в мрачном настроении, потому что не будете чувствовать твердой почвы под ногами. Постарайтесь найти занятие, которое поможет отвлечься от негативных мыслей.

Рыбы — У вас могут возникнуть интересные идеи. Не стесняйтесь обращаться к тем, кто способен помочь. Нужно серьезно проанализировать свои финансовые возможности и продумать, как избежать потерь и сохранить стабильность.