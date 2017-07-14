Гороскоп 14 июля

Овны – День благоприятен во многих отношениях. Можно остаться пассивным наблюдателем происходящего и провести этот день спокойно. Время подходит для новых романтических увлечений.

Тельцы — Принимая решения, не сомневайтесь в своей правоте. С осторожностью отнеситесь к советам людей, которые могут лукавить с вами ради собственной выгоды. День благоприятен для любых начинаний.

Близнецы — День хорош для общения, переговоров, подписания деловых бумаг. Сейчас легко удастся лавировать в решении спорных вопросов. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок.

Раки — Сейчас вам не только разрешается, но даже рекомендуется идти на поводу у своих желаний. И если вы почувствуете, что не хотите с кем-то встречаться или выполнять какие-либо обязанности, можете с чистой совестью не делать этого.

Львы — Сегодняшний день вполне годится для раскрытия вашего творческого потенциала. Постарайтесь больше времени уделять любимому делу или тому, что просто необходимо выполнить и постарайтесь получить от этого удовольствие.

Девы — Постарайтесь избегать конфликтных ситуаций, так как в спорах вам везти не будет. Сегодня больше подойдет выжидательная тактика, есть вероятность получить в ответ лишь раздражение и непонимание.

Весы — Смело планируйте самые трудновыполнимые дела, назначайте важные встречи. Близкие люди готовы окружить вас заботой. Кое-кого ждет судьбоносное знакомство, которое может перерасти в большую любовь.

Скорпионы — Постарайтесь не обращать внимания на маленькие недоразумения. Сегодня Вам на многое просто не хватит времени. Не исключено, что виновником такой нехватки окажется любимый человек либо новый знакомый.

Стрельцы — Сейчас вы склонны к преувеличениям и не сможете объективно оценить ситуацию, что неизбежно приведет к конфликтам. Старайтесь контролировать свои эмоции и не давайте волю чувствам.

Козероги – Сейчас вы можете чувствовать себя разбитыми, и желания трудиться у вас не будет. Сделайте передышку, после которой удастся легко наверстать упущенное. Многие встречи, которых вы ждете, могут срываться по причинам, не зависящим от вас.

Водолеи — Интересный период в плане романтических отношений. Не исключены новые встречи и знакомства, которые могут в корне поменять вашу дальнейшую жизнь. Сейчас не стоит расслабляться и плыть по течению.

Рыбы — Начинать новые дела, подписывать деловые бумаги пока не рекомендуется. Постарайтесь быть более приветливыми по отношению к окружающим. Иначе могут возникнуть обиды и недомолвки.