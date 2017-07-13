Гороскоп 13 июля

Овны – Ваша доброжелательность на всех подействует обезоруживающе. Благодаря доброму слову и улыбке вы сможете расположить к себе собеседника и получить от него то, что хотите.

Тельцы — Не стоит форсировать события. Нужно упорно и терпеливо продолжать начатые дела, наводить в них порядок. При любой возможности используйте время для отдыха.

Близнецы — День обещает сложиться удачно. Появилась великолепная возможность открыть для себя что-то новое. Финансовое положение улучшится. Не пожалейте денег и приобретите обновку, о которой давно мечтали.

Раки – Неплохие перспективы возникнут на профессиональном поприще. При этом, не стоит быть легкомысленными по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть их, даже не осознав этого.

Львы — Не стоит ограничивать себя в желаниях и стремлениях. Сегодня вас ожидают встречи со старыми друзьями, которые принесут приятные перемены. В профессиональной области нет серьезных перемен — все идет своим чередом.

Девы — Сейчас подходящее время для проявления активности. То, что раньше представляло определенную сложность, на данный момент окажется по плечу. Главное — не лениться.

Весы — Сейчас вам предстоит совершить немало дел и принять ответственные решения. Только избегайте участия в конфликтах. Удачными будут походы по магазинам, так что стоит побаловать себя и своих близких покупками.

Скорпионы — Не обижайте своих близких невниманием к их проблемам и просьбам. С осторожностью отнеситесь к новым деловым партнерам. Не верьте, когда вам обещают «золотые горы», не спешите делать скоропалительные выводы.

Стрельцы — У вас достаточно сил и энергии. Постарайтесь выкроить больше времени для занятий, которые действительно доставляют вам удовольствие. Сейчас удачный период для того, чтобы заняться спортом.

Козероги – День волнений и переживаний. Это может быть связано с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей.

Водолеи — Наступает время, довольно насыщенное общением и новыми знакомствами. Постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений с людьми. На этот день можно планировать деловые встречи, переговоры.

Рыбы — Если на работе не все будет идти так, как бы этого хотелось, не расстраивайтесь, все компенсируется чем-то другим. Серьезных неприятностей не ожидается. В отношениях с близкими необходима полная искренность.