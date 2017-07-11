Гороскоп 11 июля

Овны — Не стоит сегодня заниматься выяснением отношений. Вам нужно успокоиться, отдохнуть и посмотреть на ситуацию со стороны. Многое, что волновало вас, покажется ничтожным и мелким.

Тельцы — Вам захочется оказаться в центре большой компании. Возможно, сегодня вы вспомните свою детскую любовь. Обзвоните школьных или институтских приятелей и предложите выбраться за город.

Близнецы — День может оказаться хлопотным. Возможно, у вас будет так много гостей, что это станет не в радость, а в тягость. Пусть вас утешает мысль о том, что общение с гостями и родственниками укрепляет семейные и родовые ценности.

Раки — Не исключено, что сегодня многие из вас откроют в себе новые качества и таланты. Для полноты счастья вам обеспечена популярность у противоположного пола. Влюбляйтесь — вам непременно ответят взаимностью.

Львы — Вам не удастся добиться покрытия затрат, на которое вы рассчитывали, да и доходы могут оказаться значительно меньшими, чем вы ожидали. Крупные сделки и покупки совершать не стоит.

Девы — Сегодня будут наслаждаться, прежде всего, непринужденной, спокойной и комфортной обстановкой, легкостью взаимоотношений с окружающими. Самое время повсюду завязывать с людьми приятные дружеские отношения.

Весы — Высокий жизненный потенциал заставит вас проявить максимальную активность и трудоспособность, однако заключенные соглашения и договоренности, скорее всего, не принесут желаемых результатов.

Скорпионы — У вас есть все шансы поднять свои отношения с избранником на новый уровень. Между вами может установиться прочная доверительная связь, которая окажется тем крепче, чем чаще вы будете разговаривать друг с другом.

Стрельцы — Пробудится тяга к путешествиям, вероятны яркие впечатления и обретения новых знаний. У многих возможна новая любовь. Не сидите на месте.

Козероги — События этого дня потребуют внимания к близким. Семейные дела обрадуют, да и сами Вы с удовольствием будете заботиться о детях и любимых. Главное — не давить на окружающих и не конфликтовать.

Водолеи — Возможно бунтарское настроение. Чтобы не испортить окончательно отношения с окружающими, направьте свою неуемную энергию в другое русло: затейте ремонт, возобновите связи с давними знакомыми.

Рыбы — Не исключено, что отношения с близкими людьми окажутся неровными. Возникнут споры, казалось бы, по давно согласованным вопросам. Проявите свою способность объединять людей для выполнения общих дел.