Гороскоп 10 июля

ОВЕН — День обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам — задуманное в этот день может в скором времени воплотиться.



ТЕЛЕЦ — Вас ждет активный творческий день, который пройдет достаточно напряженно. День благоприятен для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений.



БЛИЗНЕЦЫ — Неблагоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Вероятность негативного влияния со стороны очень велика.

РАК — Благоприятный день для деловых контактов, заключения сделок и принятия важных решений. Ваша привлекательность поможет в общении с окружающими.

ЛЕВ — Приготовьтесь к переменам — появятся новые перспективные планы, которые сулят неплохие денежные доходы. Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться.

ДЕВА — Задуманное в этот день может в скором времени воплотиться. Но не беритесь за то, о чем вы не имеете полного представления. Вас ожидает эмоциональный подъем.

ВЕСЫ — Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение — оно ошибочно. Говорить о своих замыслах не следует, так как можно привлечь внимание недоброжелателей.

СКОРПИОН — Посвятите этот день благоустройству жилища, оставив работу и карьеру на втором плане. Для супругов благоприятна совместная деятельность.

СТРЕЛЕЦ — Активный творческий день. Бурная фантазия, обильно приправленная тщеславием, может стать причиной сокрушительной неудачи или, наоборот, потрясающего успеха.

КОЗЕРОГ — Напряженный день. Скорее всего, сегодня намеченные планы и любые активные действия не принесут желаемого результата.

ВОДОЛЕЙ — Вероятно, что вы остынете к работе и почувствуете разочарование буквально во всем. Такое состояние может значительно осложнить дела. Однако все не так плохо, как кажется.

РЫБЫ — День символизирует обманы, иллюзии и самообман. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Не стоит совершать необратимых поступков, особенно касающихся семейных отношений.