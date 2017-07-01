Гороскоп 1-2 июля

Овен — Выходные символизирует подозрительность, замкнутость и ранимость. Спокойствие, выдержка, осмотрительность — в этих качествах вы найдете себе опору. Не принимайте скоропалительных решений.

Телец — Приготовьтесь проявить всю палитру своих талантов — занавес уже поднимается и поклонники в ожидании. Вами будут восхищаться, не бойтесь решительных действий.

Близнецы — Вам гарантирована если не слава, то что-то вроде широкой популярности и безусловного авторитета, хотя бы в своем кругу. Не забывайте: успех проверяет на прочность ничуть не хуже, чем неудача.

Рак — Эти выходные предоставляют вам широкие возможности для профессионального и карьерного роста. Можете рассчитывать на помощь старшего друга или родителя.

Лев — Интуиция поможет наиболее правильно решить все материальные вопросы. Прислушайтесь к своим ощущениям.

Дева — Выходные символизируют флегматичность, спокойствие, устойчивость эмоционального мира. Не забудьте насладиться отдыхом!

Весы — Ваши материальные мечты будут воплощены в реальность. Возможно, предложат высокооплачиваемую работу.

Скорпион — Сегодня Вам не избежать существенных расходов. Дела семейные, родня и домочадцы могут потребовать от них больше внимания и личной энергии.

Стрелец — Продуктивные выходные. Прислушиваясь к советам единомышленников, вы сделаете единственно правильный шаг к благополучию.

Козерог — Наступает интересный длительный период, когда трудовые подвиги будут чередоваться с короткими поездками и романами.

Водолей — Возможно повышение в карьере. Ваши скромность и интеллектуальность гарантируют вам взлет популярности. Тем не менее, будьте готовы к нелегким дискуссиям и спорам.

Рыбы — Вы будете чувствовать сопротивление среды, недостаток ресурсов или практических возможностей для реализации задуманного. Но раз вы решились на что-то, то не отступайте от задуманного и твердо идите к цели.