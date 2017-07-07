Городом мечты называют Астану карагандинцы

Жители Караганды называют Астану городом мечты.

День рождения столицы в Карагандинской области отметили праздничным мероприятием «Арман қала — Астана», которое состоялось в центральном парке культуры и отдыха. Концерт начался с массовой вокально-хореографической композиции

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов со сцены поздравил горожан с днем рождения столицы. Первостроителями столицы стали именно карагандинцы. Десятки строительных компаний возводили жилые дома и административные объекты.

«Я с гордостью говорю о вкладе карагандинцев в строительство молодой столицы. И даже символ Астаны Байтерек был возведен карагандинскими специалистами», — сказал Ерлан Кошанов.

Аким подчеркнул роль Главы государства в становлении и развитии Астаны.

«Всего 20 лет назад Елбасы принял решение о переносе столицы в город Акмола. Это были непростые времена, когда мы только пережили кризис. Астана стала общенациональным проектом, символом побед казахстанского народа. Для каждого из нас Астана неразрывно связана с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева, — сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов. — Я уверен, что в сердце каждого казахстанца Астана заняла свое место».

На набережной в парке культуры и отдыха состоялся концерт с участием казахстанской эстрадной звезды Бахыт Шадаевой и других артистов.

По материалам inform.kz