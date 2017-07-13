Головкин опубликовал фотографии подготовки к бою с Альваресом

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в своём Twitter опубликовал несколько фото с тренировочного процесса к поединку против Сауля «Канело» Альвареса.

Боксёр отметил, что тренировки к предстоящему бою начались хорошо.

«Тренировки начались хорошо», – прокомментировал фотографии боксёр.

Бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе. Поражение в этом бою может стоить для GGG всех титулов, которыми он владеет, а именно поясов WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе.

Уже 6 июля стало известно о том, что на предстоящий поединок практически не осталось билетов. Сообщается, что цена билетов на поединок начинается с 300 долларов. Самые дорогие билеты стоят 5000 долларов. Кроме них есть ещё билеты по 850, 1000, 1500, 2000 и 2500 долларов.