Геннадий Головкин вошел в рейтинг старейшего журнала о боксе

GGG вошел рейтинг P4P, который является старейшим журналом о боксе, передает Sports.kz.
Сайт старейшего издания о боксе Boxing News , который выпускается с 1909 года, опубликовал новую версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
На первом месте расположился американец Андре Уорд, вторая строчка — у мексиканца Сауля Альвареса, замкнул ТОП-3 казахстанский средневес Геннадий Головкин.
Остальные позиции рейтинга выглядят следующим образом:
4. Теренс Кроуфорд
5. Василий Ломаченко
6. Срисакет Сор Рунгвисаи
7. Роман Гонсалес
8. Гильермо Ригондо
9. Сергей Ковалев
10. Лео Санта Круз.