Геннадий Головкин вошел в рейтинг старейшего журнала о боксе

GGG вошел рейтинг P4P, который является старейшим журналом о боксе, передает Sports.kz.

Сайт старейшего издания о боксе Boxing News , который выпускается с 1909 года, опубликовал новую версию рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

На первом месте расположился американец Андре Уорд, вторая строчка — у мексиканца Сауля Альвареса, замкнул ТОП-3 казахстанский средневес Геннадий Головкин.

Остальные позиции рейтинга выглядят следующим образом:

4. Теренс Кроуфорд

5. Василий Ломаченко

6. Срисакет Сор Рунгвисаи

7. Роман Гонсалес

8. Гильермо Ригондо

9. Сергей Ковалев

10. Лео Санта Круз.