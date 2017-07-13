ФК «Шахтер» примет команду из Кокшетау у себя на поле

В рамках XXVI Чемпионата Республики Казахстан на стадионе «Шахтер» пройдет матч между командами «Шахтер» и «Окжетпес», передает пресс-служба карагандинского футбольного клуба.

История противостояний между этими двумя клубами насчитывает 43 матча. «Шахтер» имеет солидное преимущество: карагандинцы одержали 26 побед, 10 матчей завершились ничьей и лишь 7 игр проиграно.

Самая крупная победа «Шахтера» над «Окжетпесом» была 2006 год — 5:0 в пользу горняков.

В этом году команды встретились между собой два раза. Сначала в рамках 10 тура Премьер-Лиги карагандинская дружина обыграла «Окжетпес» в гостях со счетом 0:2. А после на выезде в рамках 1/4 Кубка РК, переиграла кокшетауцев со счетом 1:2.

Посмотреть противостояние этих команд можно 15 июля в 18:00 на стадионе «Шахтер». Поддержим нашу команду!