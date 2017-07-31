ФК «Шахтер» минимально уступил «Таразу»

Карагандинский «Шахтер» в рамках 22-го тура Премьер-Лиги дома минимально уступил «Таразу», передает пресс-служба футбольного клуба.



Посмотреть на противостояние команд пришло 4000 зрителей.

Счет на 82-й минуте открыла команда «Тараз». В последующее время игры «горняки» так и не смогли сравнять цифры на табло и матч завершился минимальной победой «Тараза».

Шахтер — Тараз 0:1

Голы: Морис 83 (0:1)

Шахтёр: Шацкий, Стоянович (Таттыбаев 84), Сзоке, Зошак (Наджарян 57), Станоевич (к), Хлебоун, Валента, Габышев, Пикалкин, Дмитренко, Хижниченко

Резерв: Багинский, Омиртаев, Васильев, Алимбаев, Ермеков, Скорых, Шахметов

Тараз: Логиновский, Диара (Миюшкович 38), Фещук, Шипицин, Горбанец, Морис, Мане (Горячий 90+3), Шадманов, Зайнутдинов (Кожамберды 78), Амирханов (к), Воротников

Резерв: Бабаханов, Сейдахмет, Молтусинов, Нуралы, Хайруллин, Карпык

Судьи: Кумашев (Астана), Суюнов (Павлодар), Навроцкий (Астана)