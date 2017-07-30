Фильмы основного конкурса фестиваля «Евразия»: мнение со стороны

28 июля в ЦКЗ «Казахстан» состоялось закрытие XIII Международного кинофестиваля «Евразия». Корреспондентам novoetv.kz удалось посетить некоторые показы основного конкурса и сложить свое впечатление о картинах.

За право называться лучшими и забрать денежные призы (в разных номинациях они составляли от 1 до 3 млн. тенге) соревновались 12 полнометражных фильмов: «Nosotros» («Мы», Испания, дебют), «The burglar» («Взломщица», Израиль, Германия, Франция, 2016), «My happy family» («Моя счастливая семья», Германия, Грузия, Франция, 2017), «The way station» («Путевая станция», Вьетнам, дебют), «Kartini» («Картини», Индонезия, 2017), «The foolish bird» («Глупая птица», Китай, 2017), «The pomegranate orchard» («Гранатовый сад», Азербайджан, 2017), «Inflame» («В пламени», Турция, 2017), «One day» («Один день», Южная Корея, 2017), «Returnee» («Оралман», Казахстан, 2017), «Arrhythmia» («Аритмия», Россия, 2017), «Centaur» («Кентавр», Кыргызстан, Франция, Германия, Нидерланды, Япония, 2017).

Нам удалось посмотреть только 4 работы, зато какие! Но обо всем по порядку.

Первым был фильм-дебют испанского режиссера Фелипе Вара де Рей «Мы». Сюжет: короткие истории 5 друзей, которые во время президентской предвыборной кампании в декабре 2015 пытаются разобраться в своем непростом существовании. На фоне переломного момента в истории Испании люди тоже находятся на распутье: они боятся, депрессируют, но борются.

История получилась настоящей, правдивой до бытовых мелочей, но все-таки светлой. Главный тезис фильма — «Не жди — рискуй!» — полностью раскрывается решительной и уверенной концовкой, а прием политического «фона» дал живую ноту картине. На церемонии закрытия фестиваля нам удалось поговорить с единственной непрофессиональной актрисой фильма, которая рассказала, как важно было передать мятежный и мечущийся дух времени, который витал в стране и семьях. Хоть картина и не была отмечена премией, искренне советуем к просмотру всем отчаявшимся и запутавшимся. И всем, кто просто любит хеппи-энды. Помните: все будет как надо, даже если будет иначе, чем мы себе задумываем.

«Гранатовый сад». Когда слышишь название этого фильма, то сразу вспоминаешь «Вишневый сад» Чехова. И не зря. У них есть много схожего.

Фильм азербайджанского режиссера Актана Арыма Кубата рассказывает историю одной семьи. У пожилого человека по имени Шамиль есть гранатовый сад и два сына: старший погиб в автокатастрофе, а младший – убежал 10 лет назад из дома, оставит отцу свою жену и сына Джалала. Именно с этих персонажей начинается фильм – женщина с ребенком находятся на приеме у окулиста.



После посещения врача, главная героиня рассказывает Шамилю сон, в котором ветки гранатового дерева били в окно, и из-за этого на стекле стали появляться красные потеки.

К Шамилю приходят соседи с предложением – продать свой сад, чтобы на его месте они могли выстроить свой завод. Пожилой человек, как и в пьесе, отказывается. Но к концу фильма это предложение придется принять.

В следующую ночь домой возвращается сын Шамиля. Габиль пытается наладить отношения с отцом, вернуть любовь жены и получить доверие сына.

После возращения Габиля в фильме на первый план выходит тема – отношение отцов и детей: Шалмиль – Габиль – Джалал.

Что мне очень понравилось в этом фильме – это работа оператора. В «Гранатовом саду» съемка проходила не в павильонах, а на улице и в домах. Возможно, кому-то покажется скучным фильм, в котором нет спец. эффектов, но кадры, которые есть в этом фильме, позволяют получить зрителю эстетическое наслаждение!

Еще одна особенность «Гранатового сада» – простота «декораций» и костюмов. Это делает фильм близким и понятным каждому. Например, скатерти в сельской чайхане все разные, на оконной раме видны потеки от краски, а на обеденном столе, который находится в саду, есть даже мухи, которые надоедливо летают вокруг героев.

Кроме этого, в «Гранатовом саду» есть такие кадры, над которыми можно подумать. Например, из старой и ржавой машины прорастает гранатовое деревце. Возможно, это знак возрождения новой семьи, или изменения жизни Габиля или… Каждый может понять это по-своему.

Если в пьесе «Вишневый сад» после финального монолога лакея Фриса слышится стук топора по дереву, то в фильме вместо монолога немая сцена, после которой слышится звук бензопилы, уничтожающей гранатовый сад. Действительно, иногда молчание бывает красноречивее слов.

Интересный ход: первый кадр фильма – дерево с цветущими красными плодам и самый последний кадр – то же дерево, но вот плоды уже завядшие и черные. Потерянная надежда? Тут каждый может найти свой смысл.

Фильм «Гранатовый сад» был представлен в основном конкурсе и взял два приза: за лучшую мужскую роль и специальный приз жюри.

«Путевая станция» — дебютный фильм вьетнамской актрисы Фам Тхи Хонг Ань в качестве режиссера, и какой удачный! Картина была выделена специальным призом жюри фестиваля «Евразия». Сюжет разворачивается вокруг жизни ищущего счастья молодого человека (Фуок), который волей судьбы попадает в ресторан Хозяина, где обретает любовь и опыт, но теряет веру. Позже центр картины смещается на молодую девушку (Чу), жаждущую свободы и любви.

Можно ли словами выразить все грани восточного искусства? Вряд ли. Теория, озвученная в самом начале фильма, что судьбой больше не управляет Бог — ей управляет человек — решается ли в конце? Это зависит от зрительского восприятия и эмоциональности. Фильм, над которым можно и нужно думать и додумывать — «а почему», «а откуда», «а что, если». Закрывая книги Кобо Абэ и Харуки Мураками, остаешься наедине со множеством тем, рефлексируешь и борешься, познаешь и откладываешь, но в итоге возникает один и тот же вопрос: как можно на примере простых вещей и действий показать столько всего? Ответ ищите в себе. И на Востоке, в тонкостях «Путевой станции», например. Отдельное спасибо режиссеру за зацикленный пейзаж моря (своеобразная «петля времени»), символизирующего уход от реальности и успокоение, а также внимание к мелочам и красоте детали.

Фильм «Орламан» рассказывает об истории казахской семьи, которая еще в 30-х годах бежала от красного террора в Афганистан. Там у старика Базарбая родились дети: сын и дочь. Они выросли, и у них уже свои дети. Сын женился на местной пуштунке, дочь вышла замуж за афганца. Сын Сапаркул воевал в составе моджахедов. Но прошло время, и семья Базарбая получает долгожданную квоту на переселение в Казахстан и собирается в дальнюю дорогу.



На мой взгляд, были небольшие недочеты в работе оператора и монтажера, но они никак не повлияли на общее впечатление от картины.

Фильм «Оралман» показывает сильный дух главного героя и патриотизм. Несмотря на все невзгоды, рискуя собой и жизнью своей семьи, они смогли пересечь границу.

Особенно запомнился момент, когда Базарбай, вступив на родную землю, упал на колени и поцеловал её. А умеем ли мы также ценить то место, где живем?



Фильм стоит посмотреть. Несмотря на то, что он, судя по описанию, кажется грустным, финал «Оралмана» хороший, показывает вновь и вновь – за невзгодами и трудностями приходят счастливые времена, а помощь может прийти оттуда, откуда ее не ждешь!

Картина «Оралман» выиграла грант-при кинофестиваля! Наши поздравления режиссеру Сабиту Купманбекову и гордость за отечественное авторское кино.

В общем, идея интеграции Европы и Азии, поиск точек соприкосновения разных культур и мировоззрений — главное объединяющее начало фестиваля. И это работает! Мы узнаем в героях фильмах непростые судьбы и милые сердцу радости, понятные всем. Искусство и эмоции присущи каждому, и именно так происходит диалог культур, знакомство и признание национальной идентичности стран-участниц сначала между собой и с жюри, затем — с гостями фестиваля и представителями СМИ и, наконец, с кинозрителями.

Погружаться в авторское кино всегда интересно и увлекательно: можно оценить особые художественные приемы, раскрыть темы «за гранью», расширить свой кинокругозор, уйдя от массовости. Мы передадим наш эмоционально и культурно насыщенный киноопыт всей редакции и все вместе просмотрим фильмы-номинанты. А вы готовы?

Подробности Международного кинофестиваля «Евразия» можно узнать на официальном сайте.