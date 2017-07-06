Фильм про карагандинского говорящего слона снимут в Казахстане

В Казахстане приступили к съемкам фильма о знаменитом говорящем слоне Батыре, передает КазИнформ.

Съемочную группу с первым кадром фильма «Батыр» поздравил продюсер картины, актер Фархат Абдраимов.

В новой кинокартине будет рассказана история о знаменитом «говорящем слоне» Батыре из Карагандинского зоопарка.

Слон Батыр появился на свет в 1969 году у диких слонов, рождённых в природе. По сообщениям сотрудников зоопарка и других свидетелей, слон обладал способностью подражать звукам окружающего мира — речи людей, лаю собак и другим звукам, после чего о нём вышло несколько научно-популярных статей и заметок в центральной прессе.

Во время наблюдения за слоном были произведены аудиовизуальные записи.

«4 года мы шли к своей Большой Мечте. Полжизни хранил в своём сердце идею режиссёр Бауржан Досмагамбетов @baur048

05.07.2017 мы сделали это! Мы стартовали со съёмками фильма о говорящем слоне Батыре, который жил в Караганде в 80-90х годах.

Батыр говорил на человеческом языке, но мало кто об этом знает. Надеемся, теперь узнают во всём мире. Мы собрали международную команду из трёх стран (#Казахстан #Канада#Мексика) Режиссёр и автор идеи прилетел из Канады и увлёк своей мечтой оператора @chaaavz Генеральный продюсер Асель Саги @asya_sagi не смыкала глаз для того, чтобы воплотить общую цель.

На видео нет продюсера Акбара Курманбаева @akbusya, потому что он дорабатывает отдельные сцены в сценарии. Фархат Абдраимов @fara_actor как раз тот продюсер, который умеет «болеть» проектом. Исполнительный продюсер Асель Кодарова.

На видео мы разбиваем кино-тарелку с подписями всей съёмочной группы и главных героев. Каждый заберёт домой свой кусочек Памяти. И мы верим в то, что Добрая и Светлая История, рассказанная в нашем фильме, останется в ваших сердцах навсегда», — сообщил в Инстаграм Фархат Абдраимов.