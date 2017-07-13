Дети Карагандинской области отдохнут за счет госдарственного бюджета

Около двух тысяч детей на бюджетной основе отдохнут в летних лагерях.

Дети будут распределены в летний лагерь «Салют». Всего на отдых было выделено 43,5 миллиона тенге из бюджета. Там юные карагандинцы смогут посещать языковую школу, поучаствовать в озеленительных работах, выбрать секции по интересам.

По данным отдела образования города Караганды, всего в загородных лагерях этим летом смогут отдохнуть более 19 тысяч карагандинских детей — как за счет бюджета, так и за деньги родителей.

В планах распределить ещё 30 тысяч детей в пришкольные профильные лагеря.