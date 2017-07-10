Бизнесмены представили свою коллекцию казахстанских картин

Два иностранных бизнесмена представили свою коллекцию казахских картин.

В Алматы открылась выставка «Казахский дух». Частные коллекции картин, которые нарисовал местный художник Тимур Даирбаев по заказу двух иностранных бизнесменов, покажут в Государственном музее искусств имени Абылхана Кастеева.

Первая картина из цикла называется «Казахский дух», и изображает царицу Томирис. На других изображены воины периода Золотой Орды, известных ханов –Касыма, Керея, Жанибека, Абылая. Есть полотна, посвященные бытовым темам, традициям, играм – первые шаги ребенка, степная свадьба.

Последняя картина серии называется «Вечные соседи» и показывает баланс сил и сотрудничество трех государств Центральной Азии – Китая, России, Казахстана. На ней изображен Аблайхан с приближенными. Слева от него – посол Китая, справа – русский генерал.

По словам организатора выставки, идея цикла принадлежит британскому бизнесмену и коллекционеру Гэйвину Кретчмару, проработавшему в Казахстане десять лет в иностранной компании. С середины проекта к нему присоединился другой иностранный бизнесмен – Альпер Акдениз, также десять лет проработавший в Казахстане.

Цикл картин «Казахский дух» принадлежит наполовину Альперу Акденизу, наполовину сыну Гэйвина Крэтчмара – еще совсем маленькому мальчику.