Санаторий Жосалы

Билеты на бой Головкин-Альварес практически распроданы

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 6

Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса практически распроданы более чем за два месяца до его проведения, сообщает championat.com.

Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тыс. человек. На данный момент продано практически 20 тыс. билетов.

«Продажи билетов идут весьма хорошо, и, по последним данным, их осталось немногим более тысячи», — цитирует президента промоутерской компании Golden Boy Эрика Гомеса ESPN.

Цена билетов на поединок начинается с $ 300.

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Автор: Корреспондент

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