Бешпармак по-английски. Chapter XХI

Хеллоу алейкум, достар!

Уверен, что воскресенье вы проводите замечательно, и пора летних отпусков доставляет вам массу приятных впечатлений. Продолжим знакомство с достопримечательностями столицы северо-востока Англостана, города Ньюкасл апон Тайн.

Как я рассказывал в предыдущих статьях, город насчитывает почти 2000-летнюю историю и может предложить вам массу развлечений. Сегодня же я постараюсь раскрыть, что можно посмотреть в городе, кроме архитектуры, как и где потратить деньги с пользой и экономией, каких еще впечатлений здесь можно набраться. Речь пойдет о музеях, шопинге, клубах и местах общественного питания.

Немного истории, в этот раз — недавней истории. Как упоминалось мной ранее, Ньюкасл был угольной житницей и промышленным центром Анлостана. В период восстановления страны после Второй мировой войны город требовал большого количества рабочих рук, и в Ньюкасл ринулись толпы недавних жителей Британской империи, оказавшихся гражданами независимых государств. Так в Ньюкасле появились общины индийцев, африканцев и жителей бывших карибских колоний.

Город принимал всех — промышленный рост шел вверх. Однако, к концу семидесятых годов 20 века рост стал замедляться, и в начале 80-х годов грянул кризис. Сокращались производственные мощности, промышленные предприятия повально закрывались. Ньюкаслу грозила незавидная судьба, как некоторым казахстанским городам после развала СССР. Но правительству страны и города удалось перепрофилировать инфраструктуру и создать городу новую роль в экономике.

Ньюкасл стал центром образования благодаря двум ведущим университетам – Нортумбрия университет и Университет Ньюкасл, также сохранился и расцвел Ньюкасл колледж, по-прежнему готовивший квалифицированные кадры прикладных и рабочих специальностей.

Но все-таки главным достижением стало создание на территории «Ньюкаслской области» шопинг-центра всей Англии. Ньюкасл и прилегающая территория стали зоной свободной торговли, где предоставлялись льготы для открытия бизнеса. В итоге городе стали открываться брендовые магазины и огромные торговые центры — настоящие торговые города. Самые главные, безусловно — это «Into Eldon square» и «Metro Cenre».

Музеи

Однако, начнем сначала с духовной пищи. Музеев в городе много. Самые главные, пожалуй — это «Hancock museum», «Baltic», «Sage Gateshead» и «Discovery». Впрочем, это мой личный рейтинг.

«Hancock museum» расположен в самом центре города, напротив городской администрации. Музей небольшой, но с богатой экспозицией. Направление — природно-историческое, если можно так высказаться, да простят меня профессионалы музейного дела. Большая часть выставки посвящена природе и животному миру. История представлена Римской империей, народам Британской империи и на ближайшие полгода древним Египтом.

В этом году практически все англостанские музеи имеют египетские экспозиции — здесь проходит «Год египетской истории», и можно посетить египетские музеи, не покидая Англии.

«Baltic» и «Sage Gateshead» расположены на правом берегу реки Тайн и относятся уже к городу Гейтсхед. Посетить «Балтик» можно только из-за вида на город. Музей расположен в бывшей мукомольне и может похвастать господствующей высотой над обоими берегами реки.

В музее три смотровые площадки, с которых можно сделать отличные снимки или видео. «Балтик» выставляет современное искусство, а «Саге» познакомит вас с музыкой! Если вы меломан, то вам именно туда. Не найти музей невозможно — это единственная стеклянная матрешка в мире.

Музей «Discovery» ориентирован на историю города. Много экспозиций посвящено Второй мировой войне и последующему периоду восстановления. В главном зале выставлен корабль «Турбиния» — один из первых, выпущенных на местной верфи паровых кораблей.

Посещение всех перечисленных музеев абсолютно бесплатно. Кстати, сувениры лучше приобретать именно в них: дешевле и аутентичней.

Клубы, пабы и рестораны

Устав и проголодавшись после посещения музеев, вы всегда найдете место для легкого перекуса или плотного ужина. Заведения общественного питания буквально на каждом углу. Кухня в основном международная. Много индийской, итальянской и, как ни странно, мексиканской кухни.

Любители восточной кухни также смогут найти свой ресторан. Не забывайте: Британия была самой обширной империей и теперь предоставляет приют всем жителям бывших колоний.

Ночная жизнь сконцентрирована в центре, впрочем, как и в любом городе. Клубы здесь на любой вкус, включая нетрадиционное сообщество. И вообще, найти приключения можно на любой вкус. Главное — знать, что именно вы хотите на английском языке.

В отношении безопасности все отлично. Сам постоянно гуляю вечерами по городу — ни одного эксцесса не было. Среднее время приезда полиции — 1 минута, видеокамеры в городе на каждом углу, так что гуляйте смело!

Шопинг

Теперь попрошу убрать прекрасных дам от экранов мониторов! Потому как шопинг в Ньюкасле разнообразен, богат и, что самое главное, невероятно дешев!

Ознакомившись с местными ценами, моя супруга пребывала в состоянии ступора почти неделю и пыталась получить «политическое убежище» в местной «Икеа».

Два основных храма шопинга — это «Into Eldon square» и «Metro Cenre». «Into Eldon square» расположен в самом центре Ньюкасла, и все дороги ведут именно сюда. Станция метро (сразу две, одна из которых выведет вас прямо внутрь торгового центра), две автостанции (городская и междугородняя) — все ориентировано на то, чтобы привезти клиента в торговый центр.

«Инту» не одно, а целый комплекс зданий в историческом центре города, который постоянно растет. Находится в пешеходной зоне. В нем представлены практически все мировые бренды и самые знаменитые английские магазины. Например: Fenwick, Debenhams, John Lewis, Marks and Spencer.

Цены, если сравнивать с Казахстаном, на аналогичный товар ниже иногда в 4 (четыре) раза! Если не верите, зайдите на сайт tkmaxx.co.uk: даже не зная английского, цифры понять можно. Курс фунта к тенге — 1 к 430, посчитайте и попробуйте не прослезиться.

«Metro Cenre» расположен в соседнем городе Гейтсхед, достаточно далеко от центра города. Но не беда! Любезные владельцы все предусмотрели: от станции метро и основных автобусных станций в Столицу Шопинга ведут множество специальных экспрессов, называемых шаттлы. Цена вполне приемлема — 3.5 фунта в обе стороны.

Вот в «Метро Центре» можно провести не один день. Он поистине огромен. Наверное, как микрорайон «Гульдер» в Караганде или восемь ЖК «Номад» в Астане. Купить там можно все, начиная от мебели и предметов интерьера, заканчивая одеждой класса «люкс».

На время шопинга дам, джентльмены могут провести время в многочисленных пабах за просмотром телевизора и светской беседой под кружку пенного напитка. Для детей множество игровых комнат с аниматорами. Все, чтобы вы тратили свои деньги.

Также в городе и окрестностях множество маленьких магазинчиков и лавок.

Для любителей старинных вещей и необычных сувениров каждую неделю, по воскресеньям, работает «блошиный рынок» на станции метро «Tynemouth».

Интересный факт. Англостан давно уже не так религиозен. Множество церквей пустовало и было на грани разрушения. Какой выход нашли англостанцы? Будучи предпринимателями по натуре, они поступили практично: продали церкви в частные руки с требованием «используй, как хочешь, но здание сохрани». Так появились магазины в церквях и даже квартиры. И исторические здания сохранены, и рабочие места созданы. Интересный опыт, согласитесь?

В общем, провести время в городе Ньюкасл можно интересно и разнообразно — в зависимости от ваших интересов.

В следующем блоге я познакомлю вас с местными парками, ибо грешно быть в Англии и не насладиться ее видами!

Всегда ваш, англоакын Талгат Оспан.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

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