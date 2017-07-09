Бешпармак по-английски. Chapter XVIII

Хеллоу алейкум, уважаемые леди и джентльмены!

Сегодняшней статьей я подвожу итоги знакомства с медициной острова Ее Величества. Как говорилось в предыдущей статье, Ребенке потребовалось вмешательство стоматолога и таким образом мы смогли познакомиться с местными дантистами.

После телефонного допроса в службе экстренной помощи нам было предложено два варианта выхода из ситуации. Первый – экстренное вмешательство в дежурной стоматологии. Второй – запись в удобную для нас клинику, но на следующий день. Выбор пал на второй вариант. И вот день Д (Д потому что дантист) настал.

Стоматология

Время приема было выбрано по принципу «пораньше» — 10 утра. Короткие сборы. Настройка дочери по принципу «терпение и воля». Все. Мы в пути. Клиника вполне современная и большая, в комплексе с терапией и хирургией. Стоматологическое отделение встретило нас в лице улыбчивой регистраторши. Приветствие, дежурные вопросы и просьба подождать своего номера в очереди, которой не было.

Долгожданное табло с нашим номером зажглось ровно в назначенное время. Стандартный кабинет. Улыбчивый доктор с лицом Митхуна Чакраборти. Опять дежурные вопросы: что, как долго и насколько сильно болит. Потом же процедура стала кардинально отличаться от нашей. Осуществив первичный осмотр, доктор не ограничился диагностикой лишь проблемного зуба, осмотрел всю полость рта, задумался и отправил Ребенку на рентген. Мы объяснили, что зуб «последний из молочных», зачем рентген? Ответ гласил, что рядом растущий зуб вызывает у него тревогу, и он хочет убедиться, что не нанесет вред ребенку. Ну ладно, надо так надо.

Снятие рентгеновского снимка и последующее краткое ожидание сопровождалось беседой с дочерью. Врач беседовал о погоде (это не пустые шутки, англостанцы в любой ситуации говорят о погоде!) и обращался с Ребенкой как со взрослой леди, чем завоевал ее полное доверие. Посмотрев снимок, дантист приступил к работе. Как я рассказывал в предыдущих статьях, местные врачи не склонны делать инъекции, стоматология не оказалась исключением. Возможно потому, что зуб был «молочным», обезболивание производилось путем вдыхания «веселящего» газа через маску. Буквально миг — и зуб удален. Довольная Ребенка, сияя и улыбаясь от газа, упала в объятия родителей. Зуб также был выдан на руки. Не нам, а Ребенке.

Мафия «Зубной феи» в Англостане занимает прочные позиции! Хотя Ребенка с 5 лет знает, что дед Мороз и Фея — выдумки, все равно требует регулярную дань за зубы и на Новый год! Такова суровая правда жизни, и за перенесенные страдания дети хотят получить компенсацию. Деньгами. В нашем случае — английскими фунтами, хотя мы и предлагали расчет в тенге, но дочь не взяла. Современная молодежь знает цену валюте!

Стереотипы о местных врачах и правила предоставления услуг

Часто можно читать в различных изданиях, что стоматология в Англостане ужасна: дико дорогая и качество оставляет желать лучшего. А у американцев на качестве английской улыбки и кривом прикусе построена целая система шуток — от стендап комиков до мультфильмов. Попробуем разобраться.

Один из главных стереотипов, что врачи не моют руки. Очень часто встречаю такой миф в интернете и отзывах «руссо туристо». Не совсем правда. Да, раковины с водой не во всех кабинетах встречал, но спринцовки с дезинфицирующим раствором закреплены по всем свободным стенам медицинских учреждений! На входе и выходе, в туалетах, коридорах, даже возле лифтов. Не говоря о кабинетах врачей. Например, дантист и мой терапевт помимо поминутного дезинфицирования раствором своих рук использовали одноразовые резиновые перчатки. Удаляя Ребенке зуб, доктор сменил две пары перчаток. Одну пару при осмотре, вторую — при удалении. Так что это миф и простое вранье!

Миф второй. Дантисты Англостана предпочитают удалять, а не лечить! Вот тут соглашусь. Пользуясь случаем и получив задание от своего друга и по совместительству стоматолога, я решил проверить свои зубы. Доктор, похожий на Митхуна, выдал вердикт, что все плохо: нужно удалить все мои зубы и челюсть тоже. Так, на всякий случай. Денег за осмотр не взял в надежде на такого перспективного клиента. А вот тот же зуб, коренной нижний, был успешно вылечен дома во время каникул в феврале этого года. Так что я склоняюсь к тому, что местные доктора предпочитают удалить, а потом вставить имплантат.

Дороговизна. Стоматология для детей и подростков бесплатная в полном объеме до 18 лет. Справил день рождения? Все, ты теперь взрослый и будь добр платить. Цены достаточно высокие, желающие могут ознакомиться с ними в интернете, найти сайт NHS, что несложно. Цена по полису NHS стандартная в любой клинике. Если вы решили получить услуги по своему полису, то выбираете любую клинику в любом городе и получаете нужную процедуру. Цена будет одинакова везде. Если сравнивать с ценами в Казахстане, то здесь определенно дороже. Про качество сказать не могу — не пользовался, извините. Помимо стандартной страховой стоматологии, вы можете воспользоваться услугами дантистов в частном порядке. Вот тут цены уже разнятся. Все как везде. Цена зависит от имени доктора, клиники, оборудования и прочих непонятных рядовому пациенту факторов.

Лайфхак. Частные клиники — очень дорогое удовольствие, они разнятся даже по национальному признаку. Так, местные доктора всегда оценивают свои услуги дороже, а приезжие врачи, подтвердившие диплом (пока не встречал и не слышал о таких) или только отучившиеся здесь чаще берут за услуги меньше. Поэтому смотрите на название клиники: если Будда на окошке и трудно читаемое имя, то здесь явно дешевле. Качество выбирайте сами — ваше здоровье. Среди эмигрантов часто можно слышать о врачах, практикующих подпольно, но это криминально и может повредить вам и вашим зубам. Если так хочется сэкономить, то лучше привести зубы в порядок дома, что я и сделал.

Миф третий. Бесплатной стоматологии нет. Тоже неверно. В экстренных случаях, когда флюс раздует ваше лицо, вызвав скорую помощь, вы получите экстренное вмешательство бесплатно. Экстренная медицина здесь бесплатна для всех, невзирая на паспорт и цвет кожи. Так что если вы довели свой зуб до крайности, то можете рассчитывать на бесплатное удаление. Вот вставлять бесплатно и лечить точно не будут — тут согласен полностью.

Сравнение с домом

Если пытаться сравнивать англостанскую и казахстанскую стоматологию, то я бы не сказал, что есть такое сильное отличие. Цена однозначно в Англостане выше, а качество оценить могу лишь на примере детской стоматологии. Оборудование, названия препаратов, которые видел, вполне себе используется и у нас. Вот «веселящее газовое обезболивающее» в Казахстане не встречал, пожалуй, только это.

Важное и главное отличие стоматологии двух стран — это служба экстренной помощи! Она здесь работает как часы, и вот ее опыт я бы просил перенять нашим чиновникам от медицины. Любая медицинская помощь может быть оказана одной экстренной службой.

Пример из личного опыта. При переезде в Астану в 2012 году у Ребенки также заболел зуб. Время вечернее, города не знаем, звонок в скорую помощь не помог ничем. Адрес, данный нам, оказался недействительным, клиника (бывшая челюстно-лицевая) оказалась закрыта, второй адрес также оказался не рабочим по вечерам. Выручило «сарафанное радио» и мои родственные связи. Звонок брату в Караганду (он стоматолог), описание проблемы, его личные связи — и вот он, телефон доктора, имеющего лицензию на детскую стоматологическую хирургию и единственного (на тот момент), чья клиника работает круглосуточно! Плюс ко всему, по приезду стоматолог оказался другом детства, но это уже другая история. Если кому-то нужны более подробные консультации по практическим советам для адаптации в Англостане, вплоть до адресов больниц, даже в Астане работающих круглостуочно, всегда рад помочь и ответить. Пишите на почту, указанную ниже.

Всегда ваш, англоакын Талгат Оспан.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

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Глоссарий талгатско-русского диалекта:

Англостан – Англия

Ребенка – семейное прозвище дочери автора