Бешпармак по-английски. Chapter XVIII (видео)

Хеллоу алейкум!

Очередное воскресенье пришло, и я как всегда рад продолжить знакомить своих друзей с жизнью Острова Ляззат Апай. В прошлый рассказ закончился на лекарствах и аптеках. Сегодня поговорим о скорой помощи. Хотя я всем искренне желаю здоровья и знать экстренные ситуации только по статьям или телевизионным репортажам.

Итак. Как я говорил в предыдущих постах, медицина в Англостане бесплатная и входит в обязательный пакет социальных услуг, гарантированных государством. Сразу хочу отметить, что экстренной помощью может воспользоваться любой человек, находящийся в Британии, несмотря на его визовый статус. Даже будучи туристом, вы можете быть спокойны: в случае необходимости вас не оставят на улице.

При написании своих статей я опираюсь исключительно на свой опыт или на опыт моих знакомых, живших или живущих в Англостане, не прибегая к информации, взятой на интернет-форумах или в блогах других авторов. Для меня важно передать именно свои впечатления.

999 — служба экстренной медицинской помощи

Многим моим землякам известен номер Службы спасения 911 благодаря одноимённому реалити-шоу. Здесь номер тоже начинается с девятой сотни, запомните на всякий случай эти цифры – 999. Мой первый опыт обращения в службу скорой помощи был связан с Ребенкой. У нее заболел зуб поздно вечером. Мы запаниковали. Начали искать помощи у друзей, спрашивали, куда обращаться. Ответ был прост: звоните — и вам помогут. Так и оказалось. Набрав номер, первым вопросом был «вашей жизни угрожает опасность?». Услышав, что нет, оператор устроила нам форменный допрос с пристрастием. С максимально возможной дотошностью нас опросили: возраст ребенка, что болит, как болит, почему болит, что ела, что пила, есть ли хронические болезни, есть ли аллергия, делали ли ей какие-либо операции, молочный зуб или нет, шатается или не шатается… Это продолжалось ДОЛГО! Подробный опрос, но! Только после информации о том, что жизни ничего не угрожает. В итоге нам предложили вариант ехать сейчас в дежурную стоматологию или подождать до утра и пойти на стандартный прием. Острой боли не было, и мы (Ребенка) решили пойти утром.

Второй пример моей близкой знакомой, живущей в Англостане много лет. Ее супругу стало плохо с сердцем. Набор номера. Ответ на вопрос – да, угроза жизни. Приезд кареты скорой помощи в течении 10 минут. Врачи экипированы от и до, включая переносную аппаратуру для экспресс-анализов, ноутбук (все компьютеризировано), множество лекарственных препаратов, электрошок для кардиостимуляции (не знаю верного термина). Краткий опрос о состоянии. Просьба собрать мужа. Пока она собирала вещи, его уже спустили со второго этажа и поместили в машину. Никакого приемного покоя. В больнице сразу отправили в отделение. Все как в кино «Скорая помощь» с Джорджем Клуни — быстро, четко и надежно.

Важное замечание! В Англостане не склонны делать инъекции внутримышечно. Например, антибиотики принимаются орально, в таблетках. Уколы шприцами делаются реже, чем у нас. Если пациент требует получения препаратов внутривенно, то делается прокол вены на кисти один раз, вставляется катетер и последующие инъекции делаются уже через него. У нас также есть такая практика, особенно для детей. Вот на себе же испытывал постоянные уколы шприцем. Больно, однако…

Транспорт

Отдельного внимания заслуживают автомобили, обслуживающие экстренные службы. Я обнаружил три вида машин. Первый — это служба транспортировки пациентов: стандартный микроавтобус, похожий на маршрутное такси, который перевозит больных с ограниченными возможностями из дома до больницы и назад. Используется пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями, как я уже упомянул.

Про специальные лифты для помощи посадки в машину, заниженный порог и пандусы даже упоминать не стоит — они здесь везде. От вокзалов и аэропортов до подземных переходов и автобусов. Человек с любыми возможностями здесь может передвигаться свободно.

Немного не в тему добавлю, что каждый супермаркет имеет электрические тележки, похожие на гольф-кары, в которых можно передвигаться по торговым центрам. Также пожилые люди или инвалиды пользуются такими электрокарами повсеместно. Предоставляются они государством, помимо стандартной инвалидной коляски.

Второй вид. Карета скорой помощи на базе автомобиля-универсал. Помните, в советском прошлом Волгу-универсал? Здесь подобное сохранилось. На базе BMW, правда. Более маневренные и скоростные, подобные машины первыми прибывают на место происшествие. Можно условно назвать их «максимально скорая помощь».

На примере недавнего серьезного происшествия в Ньюкасле. Во время праздничной молитвы, посвящённой окончанию Рамадана, на людей, выходящих из здания Общественного центра, был совершен наезд автомобиля. Были пострадавшие. Именно такие машины экстренной помощи прибыли на место происшествия в течении 3 (трех) минут. Экипаж состоит из двух медицинских работников. Эдакий медицинский спецназ быстрого реагирования.

Третий вид. Стандартная и привычная карета скорой помощи также, как у нас, состоит на базе микроавтобуса. Оснащена всем, что можно представить и что вы видели в кинофильмах. Скорее, это даже больница на колесах. Компьютеризирована и имеет доступ в интернет. Был свидетелем, как работали врачи с человеком, сбитым машиной: четко, отлажено, как роботы.

Вертолеты. Именно, не удивляйтесь. Санитарная авиация здесь очень развита. На случай крупных происшествий на трассах, терактов и других катаклизмов. На удивление, предназначена не для членов Королевской семьи, вылетает не для охоты на лис в заповедниках и не для развлечений местной элиты. Рабочие воздушные лошадки.

О радиофикации машин, оборудовании, препаратах, финансировании, заработной плате, социальном пакете и прочих вещах говорить не буду, чтобы не расстраивать наших докторов.

Мои выводы

Для себя я отметил, что в экстренном случае можно быть уверенным — без помощи не оставят. Если попасть на прием к узкому специалисту или на плановую операцию довольно сложно, то в экстренной ситуации помогут, несмотря на страховку и гражданство.

Шутить со скорой опасно. Штраф такой, что будешь долго расплачиваться. Например, вызвать «скорую от скуки», как иногда делают наши бабушки для «пообщаться», не получится в принципе. Надежным оплотом от этого служит телефонный центр. Выше я говорил про подробный допрос оператором. Это делается не просто так и не для пресечения ложного вызова, вернее, не только для этого. Вся информация сразу передается в систему, и врач экипажа скорой помощи получает на свой компьютер данные о пациенте, по прибытии на место он уже владеет начальной информацией.

Машину скорой помощи пропускают всегда! Наблюдал специально, более двух месяцев. Едет «скорая» в потоке, как все, но стоит включить сирену с «мигалками», и все: весь поток расступится и даст дорогу скорой помощи. Без вариантов.

Даже люди на немногочисленных джипах с козырными номерами пропускают. Показал местным прошлогоднее видео, как один из «хозяев жизни» в Алматы заблокировал выезд «скорой». Меня не поняли. Просто смотрели и удивлялись, как так можно поступать, куда смотрит полиция, насколько этого хама арестовали и лишили прав.

Рассказывать о Мистере Х6 Максате У. не стал. Зачем травмировать нежные англостанские души?

Вот вкратце об экстренной помощи. Наутро после звонка в экстренную службу мы, взяв сопротивляющуюся Ребенку, направились на первое знакомство с местной стоматологией. Об этом я вам расскажу на следующей неделе.

Искренне ваш, англоакын Талгат.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

Предыдущую статью о том, как получить рецепт, где и какие вам предложат купить лекарства и как можно на них сэкономить, можно прочитать здесь.

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Глоссарий талгатско-русского диалекта:

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