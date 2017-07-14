Аншлаги на солнечных батареях появятся в Караганде

Новые светящиеся аншлаги с названиями улиц и номерами домов появятся в Караганде.

Всего таких табличек установят около двух с половиной тысяч, 900 из которых будут светиться за счет укрепленных рядом солнечных батарей.

Нам давно пора идти в ногу со временем. Нужно перенимать опыт мировых столиц. К тому же, поступает много жалоб от водителей, поскольку даже на домах, где есть аншлаги, в темное время суток их не видно. Делать их светоотражающими не имеет смысла — так фарами их подсветить невозможно, для этого они слишком высоко расположены. Поэтому нужны светящиеся аншлаги. А солнечные батареи как источник питания — это современно и экологично», — объяснил аким Октябрьского района Алимжан Канаев.

Но такие аншлаги появятся лишь на центральных улицах города. В других районах таблички будут подключены к обычной электросети.

Всего на этот проект выделено 70 миллионов тенге, из которых 40 — на аншлаги с солнечными батареями.

На последние будет действовать гарантия сроком на два года. Стоимость одного такого указателя — 22 700 тенге.