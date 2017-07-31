Алматинский апорт будут выращивать в Балхашском районе

В поселке Айдарлы, который находится в Балхашском районе земледельцы выращивают алматинский апорт, передает 24.kz.

Но особая гордость этого района — бахчевые культуры. В этом году урожай арбузов составил более 50 тонн с гектара земли. Большей частью продукции аграрии обеспечивают свой регион и часть отправляют на экспорт.

На территории фермерских хозяйств, расположенных в поселках Алматинской области произрастает более 5 ценных культур полыни, которая является основным полезным кормом для крупного и мелкого рогатого скота и широко используется овцеводами.

Сегодня здесь активно работают животноводы. В настоящее время совокупное поголовье хозяйств составляет порядка 2800 овец. Сейчас крестьяне обсуждают идею создания кооперации, и крупных животноводческих ферм.

«Развитие животноводства — это увеличение объемов мясной продукции и производство шерсти. Мы 5 лет трудились над тем, чтобы вывести уникальные породы», — Саламат Алданов, руководитель отдела ветеринарии.

Еще одна гордость поселков Айдарлы и Бозой Алматинской области – бахчевые культуры. В этом году здесь уже собрали солидный урожай.

«В среднем собираем по 30 — 40 тонн с гектара. В этом году урожай намного больше, полтора гектара выдали почти 60 тонн», — Бахтияр Ескелов, житель Айдарлы

Всего же в хозяйстве 50 гектаров земель. Жители района отмечают, что восстановление ирригационной системы позволит расширить площадь посевных до 200 гектар и увеличить урожай в разы, а значит еще больше поставлять продукцию на внешние и внутренние рынки.