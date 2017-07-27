Акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел выберут в Карагандинской области

В начале августа в Карагандинской области пройдут выборы акимов.

Всего зарегистрирован 391 кандидат на 129 мест. Это в среднем по 3 человека на одно место. На каждого кандидата из местного бюджета выделено по 66 500 тенге. В эту сумму входят расходы на агитационную работу, транспортные расходы и выступления в СМИ.

«8 августа голосовать будут жители в сельских округах, 9 августа — в городах. В Карагандинской области акимов должны выбирать в 202 населенных пунктах, но в этом году выборы состоятся в 129 округах. Это те населенные пункты, где с 2014 года не состоялись перевыборы», — рассказала секретарь Карагандинской областной избирательной комиссии Наталья Баталова.

Кандидатов жителям должны представить акимы районов на собраниях с жителями. Выбираться могут граждане Республики Казахстан в возрасте не моложе 25 лет, обладающие активным избирательным правом в соответствии со статьей 33 Конституции Республики Казахстан, отвечающие требованиям, предъявляемым к ним Законом Республики Казахстан «О государственной службе», имеющие высшее образование и проживающие на территории соответствующей области.

Выборы пройдут 8 августа в 120 сельских районах и 9 августа — в 9 городах районного значения.