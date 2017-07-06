Аким Карагандинской области поручил усилить борьбу с кражами

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов распорядился снизить уровень квартирных краж и случаев скотокрадства.

На прошедшем заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений был поднят вопрос об охране чужого имущества.

Процент квартирных краж от общего числа преступлений такого рода в регионе составляет свыше 70%. Ерлан Кошанов поручил акимам городов сотрудничать с правоохранительными органами для наиболее эффективной работы в этом направлении.

Также аким обратил внимание на участившиеся случаи кражи скота. Случаев скотокрадства в разных районах области уже свыше трёх сотен.

«Поручаю ДВД области, управлению ветеринарии, акимам городов, районов внести свои предложения по противодействию кражам скота. Срок на это — до 28 июля», — распорядился Ерлан Кошанов.

Все эти меры предпринимаются в рамках Программы противодействия кражам чужого имущества, разработанная Министерством внутренних дел.

«Только общими усилиями мы сможем повысить качество и уровень проводимой работы по профилактике краж. Тем самым формировать положительное мнение в обществе о деятельности государства в целом», — подчеркнул глава региона.