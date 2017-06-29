Санаторий Жосалы

Житель Караганды пытался передать деньги в колонию

Корреспондент 5 часов назад Комментировать 7

Крупную сумму денег и флеш-карты пытался передать в колонию житель Караганды, передает МИА «Казинформ». 

«Попытка ввоза запрещенных предметов в исправительное учреждение пресечена сотрудниками третьей стрелковой ротой второго стрелкового батальона воинской части 6505 РгК «Орталык» Национальной гвардии МВД», — сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

При досмотре въезжающего автомобиля в колонию строгого режима АК-159/6 был обнаружен сверток бумаги, спрятанный в бардачке.

В свертке находились 106 200 тенге и две флеш-карты. Задержанный передан сотрудникам следственно-оперативной группы ОВД.

За бдительность и профессионализм младший сержант Жандос Полат поощрен командованием воинской части.

 

Теги

Автор: Корреспондент

Читайте также

В Темиртау построят дополнительную котельную

Для улучшения качества теплоснабжения Темиртау планируют построить дополнительную котельную.

Ваш комментарий очень важен

2009-2017 © «Новое телевидение», Все права защищены.