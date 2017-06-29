Житель Караганды пытался передать деньги в колонию

Крупную сумму денег и флеш-карты пытался передать в колонию житель Караганды, передает МИА «Казинформ».



«Попытка ввоза запрещенных предметов в исправительное учреждение пресечена сотрудниками третьей стрелковой ротой второго стрелкового батальона воинской части 6505 РгК «Орталык» Национальной гвардии МВД», — сообщили в пресс-службе Национальной гвардии.

При досмотре въезжающего автомобиля в колонию строгого режима АК-159/6 был обнаружен сверток бумаги, спрятанный в бардачке.

В свертке находились 106 200 тенге и две флеш-карты. Задержанный передан сотрудникам следственно-оперативной группы ОВД.

За бдительность и профессионализм младший сержант Жандос Полат поощрен командованием воинской части.