Санаторий Жосалы

Жезлов стражам порядка не видать

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 13

Полицейские окончательно потеряли надежду вернуть свои палочки-выручалочки. Точку в этом вопросе поставил премьер-министр. Бакытжан Сагинтаев категорично заявил: жезлов стражам порядка не видать.

Об этом он написал в своем ответе на депутатские запросы. Мажилисмены и сенаторы неоднократно обращались к премьеру с просьбой вернуть полицейским вспомогательный инструмент. Но, судя по всему, этого не произойдет. Сагинтаев ясно дал понять, что не видит в этом необходимости. Сейчас, по данным премьер-министра, ведется разъяснительная работа с населением, а еще организованы уроки для полицейских, на которых они совершенствуют методы регулировки. Напомню, жезлы у стражей порядка забрали 1 января.

По материалам ktk.kz

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Автор: Корреспондент

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