Жара в Казахстане не отступает (Инфографика)

Синоптики прогнозируют, что в Казахстане сохранится жаркая погода.



На большей части территории Казахстана 16 июня с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами дождь с грозой и усилением ветра, на севере республики местами туман, возможен град. Лишь на крайнем юге погода без осадков.

В Акмолинской области местами возможен град. В Северо-Казахстанской области местами туман.

В Мангыстауской, Карагандинской, ночью Павлодарской, днем Атырауской, Костанайской областях местами ветер 15−20 м/с.

Днем в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Павлодарской, Восточно-Казахстанской, местами в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

А мы поделимся с вами ценными советами, как пережить самые жаркие дни лета.