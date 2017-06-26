Завтра в Караганде откроется выставка «Mining Week Kazakhstan-2017»

С 27 по 29 июня на карагандинском стадионе «Шахтер» пройдет XIII Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр «Mining Week Kazakhstan-2017».

В течение трех выставочных дней посетители смогут ознакомиться с оригинальными решениями и креативными новинками, которые представят более 80 компаний из Белоруссии, Бельгии, Германии, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Турции, Украины, Чехии и Новой Зеландии. Участники выставки — это компании, имеющие отличные рекомендации и большой опыт работы.

Выставка «MiningWeek Kazakhstan» — профессиональное событие, в рамках которого производители и поставщики техники, оборудования, машин, аппаратов и устройств могут представить свою продукцию именно тем специалистам, которые в своих компаниях занимаются закупками. Важной особенностью этой выставки является демонстрация товаров и услуг на открытой площадке рядом с выставочным павильоном.

Выставка предполагает насыщенную деловую программу. В рамках выставки пройдет польско-казахстанский тематический семинар, круглый стол на тему «Совершенствование природоохранного законодательства Республики Казахстан», организованный Ассоциацией горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, а также семинары и презентации компаний.

Выставку поддерживают: Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Комитет геологии и недропользования МИР РК, АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», акимат Карагандинской области.

Выставку можно будет посетить с 27 по 29 июня, с 10.00 до 18.00 часов, на стадионе «Шахтер».