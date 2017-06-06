Санаторий Жосалы

Завтра Геннадий Головкин примет участие в открытии спорткомплекса в Караганде

Корреспондент 6 часов назад Комментировать 46

Он находится в родном районе знаменитого боксера.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (37-0, 33 КО) примет участие в открытии спортивного комплекса в Караганде.

Спорткомплекс находится в Майкудуке — родном районе боксера. В новом трехэтажном здании располагаются 25-метровый бассейн, зал тяжелой атлетики, универсальный спортивный игровой зал с трибунами и зал бокса.

Спорткомплекс будет открыт Головкиным 7 июня. В торжественном мероприятии примут участие воспитанники спортивных школ и детских домов Караганды. Занятия для детей в спорткомплексе будут проходить бесплатно.

По инициативе акимата Карагандинской области, новому спорткомплексу будет присвоено имя Геннадия Головкина.

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Автор: Корреспондент

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