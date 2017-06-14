Заемный труд могут узаконить в Казахстане

Законодательное закрепление понятия «заемный труд» рассматривает министерство труда и социальной защиты населения РК , передает Today.kz.

«Практика заемного труда широко используется в развитых странах, но нужно понимать, насколько мы сможем ее реализовать. Есть три формата такого труда», — сказала Дуйсенова.

Первый формат — организация отправляет своего работника в другую компанию, но последняя не отвечает за защиту его прав. Такой формат неприемлем для Казахстана, подчеркнула министр.

Другой формат дает возможность прикомандировать работника одного юридического лица к другому, при этом будут оговариваться все условия и режим работы. Этот вариант планируется рассмотреть более детально.

По третьему формату частное агентство занятости может направлять работника, например, к физическим лицам. В этом случае будут заключаться трехсторонние договоры между агентством, работником и физическим лицом, которое принимает его на работу. Такой формат заемного труда считается наиболее благоприятным.

«Рабочие группы еще поработают по этим вопросам, и по результатам мы предоставим дополнительную информацию», — отметила Тамара Дуйсенова.

Заемный труд – это работа, которую сотрудник выполняет по распоряжению своего работодателя, но в интересах физического или юридического лица, не являющегося его начальником.