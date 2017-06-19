Юрий Пак вышел на свободу (Видео)

В субботу, 17 июня, осужденный за ложное минирование ЦУМа в Караганде Юрий Пак вышел на свободу.

Он был приговорен к 2 годам лишения свободы по статье 273 УК «Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма». Но позднее он обратился в суд с просьбой заменить реальный срок лишения свободы на штраф. Судья Абайского районного суда Естай Исабеков удовлетворил его ходатайство и заменил наказание на штраф в размере 170 тысяч 742 тенге.

Юрия Пака встретили родные и ученики школы, где он преподавал. Сам Юрий был немногословен.

«Я рад оказаться среди родных и учеников. Я долго ждал этого дня», — сказал Юрий.

Его адвокат пояснил, что он признал вину не потому, что фактически ее признает.

«Признание вине не является каким-то существенным фактом. Он ответил на этот вопрос чисто риторически», — дал пояснение адвокат Сергей Ким.

Напомним, приговором суда от 3 октября 2016 года Юрий Пак был осужден на 2 года лишения свободы за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. По версии следствия, 14 апреля 2015 года учитель физики позвонил в полицию и сообщил о заложенном взрывном устройстве в ЦУМе Караганды. Однако сам педагог вину не признал, заявив, что в тот день находился в школе в поле зрения коллег, а телефон оставил в другом кабинете. Однако суд взял за основу при вынесении приговора заключения пяти экспертиз, установивших принадлежность голоса звонившего учителю школы №86 Юрию Паку. Апелляционная судебная коллегия Карагандинского областного суда 23 ноября минувшего года оставила приговор в силе. Учитель физики Юрий Пак в зале суда заявил, что признает вину. Он признался, что именно он позвонил в полицию и «заминировал» ЦУМ.

Источник видеоматериала tengrinews.kz