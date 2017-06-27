Яркий музыкальный инструмент появился на улице Караганды

На центральной улице Караганды появилось оранжевое пианино.

На инструменте может бесплатно играть каждый желающий. Авторы задумки — Валентина Евтухова, хозяйка пианино, и ее подруга Евгения Ферапонтова.

«Раньше я училась на курсах, осваивала навыки игры на пианино. Вскоре поняла, что это не мое призвание. Не знала, что делать с инструментом. Мама предложила разукрасить пианино в яркий цвет и поставить в центре города, чтобы на нем мог играть каждый горожанин», — говорит Валентина Евтухова.

Это международная акция, когда разные инструменты во многих странах выносят на улицу. Есть целое движение «Play me, I’m yours». На сайте этого движения есть карта мира, где отмечено, какие страны установили музыкальные инструменты на улицах города. Например, США, страны Европы, Япония, Китай.

Валентине захотелось, чтобы и Караганду отметили на этой карте. Одно из из условий проекта — установка как минимум 10 фортепиано по городу. Организаторы акции дали девушкам советы насчет того, как часто нужно настраивать инструмент, стоящий на улице, как спасать его от дождя.

«Мы с друзьями разработали 3D проект размещения фортепиано и представили свой проект владельцу торгового дома. Он одобрил. Мы покрасили пианино в ярко-оранжевый цвет и нарисовали голубые и зеленые листья монстеры. Мы дали пианино имя Мистер Монстерео», — говорит Валентина.

От дождя инструмент будет спасать чехол. От вандалов не спасет никто.

«Если инструмент сломают, то будет очень жаль. Но надеюсь, что люди не станут портить то, что дает обществу радость», — говорит Валентина.

За пианино будут следить охранники торгового дома.

Планируется, что Мистер Монстерео простоит на улице до конца этого лета. Затем на зиму его занесут в здание. Если его не испортят, то с наступлением тепла в следующем году на нем опять смогут играть прохожие.

У Мистера Монстерео есть свой аккаунт в Instagram.