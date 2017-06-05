Хлеб, мясо, кумыс будут поставлять карагандинцы на ЭКСПО

Из Карагандинской области в Астану в период проведения международной выставки ЭКСПО планируется поставить около 9 тысяч тонн продуктов питания. Большая часть этого объема приходится на хлеб и хлебобулочные изделия. Об этом сообщила руководитель областного управления предпринимательства Татьяна Аблаева на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций.

«Учитывая, что Карагандинская область входит в продовольственный пояс вокруг Астаны, в период проведения выставки ЭКСПО-2017 из нашего региона будут увеличены поставки продуктов питания в столицу. На сегодняшний день определены сельхозформирования, заключены меморандумы с поставщиками продукции, составлен еженедельный график. Планируется поставка продуктов питания в объеме около 9 тысяч тонн», – сказала Татьяна Аблаева.

По ее словам, карагандинцы во время ЭКСПО организуют в Астане четыре сельхозярмарки.

По сведениям областного управления сельского хозяйства, за три месяца карагандинские товаропроизводители отвезут в Астану свыше 6 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, более 300 тонн говядины, порядка 1300 тонн молока и молочных продуктов, 38 тонн кумыса и шубата. Мясо будут поставлять крестьянские хозяйства из 8 сельских районов.

Основным поставщиком кумыса определена индивидуальный предприниматель Конурова из Жанааркинского района.

Карагандинские предприятия заработали и на строительстве объектов ЭКСПО. Местные производители поставляли строительные материалы, оказывали услуги проектные организации. По информации управления предпринимательства, 29 предприятий области поставили продукции на сумму 9,5 млрд тенге, 7 компаний сделали работ и оказали услуг на 257,5 млн тенге.

Карагандинцы подготовили для столичных жителей и гостей ЭКСПО и зрелища. С 4 по 9 сентября в Астане пройдут дни культуры Карагандинской области. Запланирована обширная программа, в которой задействовано более двух тысяч человек.

Напомним, ЭКСПО-2017 открывается в Астане 10 июня и продлится до 10 сентября.